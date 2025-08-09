Dernier match préparatoire de l’été 2025 pour l’OM qui accueille Aston Villa, ce samedi.

Dernier tour de chauffe pour l’Olympique de Marseille avant la reprise officielle, dans une semaine en championnat de Ligue 1. Ce samedi 9 août, les Marseillais accueillent une équipe de la Premier League anglaise au stade Vélodrome pour conclure leur série de matchs amicaux estivaux. Coup d’envoi à 19h pour cet OM – Aston Villa 2025 en direct streaming, à suivre uniquement sur la page Twitch du club phocéen. Avec en préambule la présentation au public des recrues du mercato.

Pour voir OM – Aston Villa 2025 en direct streaming

OM – Aston Villa 2025 en direct streaming c’est sur le Twitch de l’Olympique de Marseille

Les Marseillais ont entamé leur été sur un rythme soutenu, alternant adversaires de différents niveaux et déplacements en Europe. Le 10 juillet, la formation olympienne a lancé sa campagne par une large victoire sur l’Excelsior Maasluis, pensionnaire de troisième division néerlandaise, sur le score de 5-0. Ce premier test a été suivi d’un déplacement en Belgique, où l’OM a concédé le nul face au Sporting Charleroi (1-1, D2 belge).

Le club phocéen a ensuite affronté des formations de première division, avec un succès maîtrisé contre Gérone (2-0, D1 espagnole), puis deux nuls successifs face à Valence (1-1, D1 espagnole) et au Séville FC (1-1, D1 espagnole). Des rencontres qui ont permis de mesurer l’état de forme du groupe face à des oppositions de qualité.

Le retour de Boubacar Kamara à Marseille

Pour ce dernier match amical, l’OM reçoit Aston Villa, représentant de l’élite anglaise. C’est le club du Minot, Boubacar Kamara qui fait sonn retour sur ses terres. L’équipe britannique, engagée en Premier League, arrive à Marseille avec l’objectif de parfaire elle aussi ses automatismes avant la reprise de son championnat. La confrontation se jouera devant le public du Vélodrome, qui aura également droit à la présentation officielle des recrues marseillaises avant le coup d’envoi.

La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne Twitch officielle de l’Olympique de Marseille. Comme pour les précédents matchs de préparation, l’accès au flux vidéo est réservé aux abonnés payants de la plateforme du club. Ce match face à Aston Villa servira de répétition générale avant la reprise du championnat de France. L’Olympique de Marseille débutera sa saison 2025-2026 le vendredi 15 août avec un déplacement sur la pelouse du Stade Rennais, en ouverture de la première journée de Ligue 1.