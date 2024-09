OM, ASM: Ce que le transfert d’Ocampos doit leur rapporter au titre de la formation

Lucas Ocampos quitte le FC Séville et l’Europe du football.

Lucas Ocampos quitte l’Espagne et l’Europe pour le Mexique. L’ailier argentin vient de passer cinq ans en Andalousie, au FC Séville et il rejoint officiellement ce mardi, le club de Monterrey au Mexique. Le deal est estimé à 7,25 millions d’euros au bénéfice de la formation de la Liga.

Pas de clause à la revente pour l’OM avec Ocampos…

Contrairement à ce qui est dit et écrit un peu partout à son sujet, l’opération ne devrait pas rapporter 15% du montant ou d’une plus-value à l’OM, car les clauses ne valent que sur les contrats signés au moment des transferts et Ocampos a été prolongé en 2023 par Séville. Par contre, Marseille comme l’AS Monaco vont pouvoir prétendre à toucher leur part, au titre du mécanisme de solidarité.

… Mais une part à l’ASM et à Marseille sur la formation du joueur

Car Ocampos a fréquenté le club princier à 19 et 20 ans, puis l’Olympique de Marseille à 21 et 23 ans. Entre, il a été prêté en Italie. A ce titre donc et si le coût du transfert est bien de 7,25 millions d’euros, l’ASM et l’OM percevront la même somme de 725 000 euros selon nos calculs. Et ce, dans les trente jours à venir, si son nouveau club mexicain et l’ancien espagnol ont convenu du paiement de l’indemnité en une seule fois.