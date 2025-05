OM. 237 000€ le but de Mason Greenwood

Mason Greenwood a inscrit samedi au Havre le 19e but de la saison.

C’est un coup de pétard qui vaut cher. Ou plutôt qui rapporte gros à l’Olympique de Marseille. Car d’une frappe lointaine, Mason Greenwood a redonné, hier samedi sur la pelouse du Havre AC, l’avantage à son équipe synonyme alors de qualification pour la Ligue des champions, elle même synonyme de jackpot pour le club phocéen.

19 buts pour Greenwood avec l’OM cette saison…

C’est la dix-neuvième réalisation de l’ailier anglais pour le compte de l’Olympique de Marseille cette saison 2024-2025. Greenwood reste dans la course au titre de meilleur buteur de la Ligue 1, il accuse deux unités de retard sur le leader qu’est Ousmane Dembélé avec le PSG.

…Mais certains qui valent plus que d’autres

Greenwood a rejoint l’OM à la mi-juillet de l’été dernier. Avec sa nouvelle équipe, il avoisine un salaire brut mensuel estimé à 450 000 euros. Rapporté à son nombre de but et ses dix mois passés avec le blanc maillot marseillais sur ses épaules, cela revient à près de 237 000 euros pour équivalence d’un but de sa part. Un rendement qui diffère selon l’importance de chacun ; celui inscrit ce week-end au Havre compte assurément double. Sinon triple.