OM: 10 jours de retenue sur salaire pour Mbemba, ça fait combien ?

Rien ne va plus entre l’OM et son numéro 99, Chancel Mbemba.

Une épine dans le pied de l’OM que le dossier des lofteurs et la brouille découlant de cette situation, née entre le défenseur Chancel Mbemba et Ali Zarrak, le bras droit du directeur sportif, Medhi Benatia. Il serait reproché au premier une familiarité verbale (il l’aurait appelé « cousin ») et deux doigts d’honneur en direction de l’autre.

Chancel Mbemba mis à l’amende par l’OM

En conséquence l’Olympique de Marseille a pris des mesures disciplinaires contre le joueur. La Provence évoque une retenue sur salaire équivalente à « une dizaine de jours ». A l’échelle du contrat de Chancel Mbemba cela équivaut donc à un peu plus de 100 000 euros brut ; 105 000 euros environ, sur la seule base de l’estimation de la part fixe de son salaire.

Des journées à un peu plus de 10 000€ brut pour le défenseur

C’est que selon le journal L’Equipe dans son enquête annuelle du début du printemps dernier, le défenseur central avoisine une rémunération proche de 320 000 euros brut mensuels, soit à la journée, plus ou moins 10 521 euros. Chancel Mbemba était à ce titre l’un des éléments les mieux payés du vestiaire la saison dernière.

L’OM espère céder son joueur contre une indemnité sur le transfert

C’est une économie pour l’OM, mais elle est marginale à compter du principe que le club souhaite se séparer du joueur. S’il ne l’a pas licencié c’est qu’il souhaite, selon La Provence, obtenir une indemnité sur son transfert, alors qu’il reste à Mbemba un an d’ici la fin de son contrat.