L’OL ou le PSG, qui gagnera la Coupe de France 2024 ?

C’est l’affiche tant attendue de cette fin de saison : Lyon et Paris s’affrontent ce soir en finale de la Coupe de France au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Un choc entre deux des plus grandes équipes françaises, avec d’un côté les Lyonnais en quête d’un sixième titre, et de l’autre les Parisiens qui visent un record de 15ème sacre. Pour voir ce choc OL – PSG 2024 en direct streaming deux solutions sont possibles : en clair à la TV et sur le web sur France 2, ou pour les abonnés via BeIn Sports.

La finale OL – PSG 2024 en direct streaming en clair est sur France 2

Le coup d’envoi de cette finale sera donné à 21h00 par l’arbitre François Letexier. Douze ans après leur dernière victoire dans la compétition, les Lyonnais abordent cette finale avec l’ambition de renouer avec le succès. L’équipe d’Laurent Blanc a réalisé un parcours remarquable, éliminant notamment Monaco et Marseille en route vers la finale. Portés par leur capitaine Alexandre Lacazette, les Gones comptent bien créer la surprise face à un adversaire de taille.

Lyon vise une première en Coupe depuis 12 ans, Paris le doublé

Du côté du Paris Saint-Germain, c’est un tout autre objectif qui anime les troupes de Luis Enrique. Le club de la capitale, déjà sacré champion de France, vise un doublé historique. L’enjeu est d’autant plus grand pour Kylian Mbappé, qui dispute ce soir son dernier match sous le maillot parisien avant son départ pour le Real Madrid. L’attaquant français aura à cœur de marquer son passage au PSG d’un dernier trophée.

Cette finale de Coupe de France promet d’être un duel palpitant entre deux équipes aux ambitions élevées. Les Lyonnais, revanchards et déterminés, face à des Parisiens en quête de records et portés par leur star, Kylian Mbappé. Tous les ingrédients sont réunis pour une rencontre indécise et prometteuse en spectacle. A vos écrans !