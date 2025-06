OL. Le directeur du digital quitte le club

Un départ annoncé de l’Olympique Lyonnais.

David Banget quitte l’Olympique Lyonnais. Celui qui occupait la direction digitale et data, au service du club depuis dix ans, a annoncé son départ de l’OL via le réseau social Linkedin.

Membre du comité de direction depuis 2015 tel que l’indique son parcours, il était en charge de la stratégie digitale et data de l’ensemble du Groupe OL, incluant le Groupama Stadium et la LDLC Arena. En 2018, il s’était entretenu avec la magazine Forbes pour détailler ses fonctions.

Un retour aux sources de l’entrepreneuriat

Sous son mandat, l’écosystème digital de l’OL a évolué. L’ancien responsable laisse derrière lui un patrimoine numérique composé de plus de dix sites web, deux applications mobiles et trente comptes sur les réseaux sociaux. Ces plateformes génèrent annuellement 20 millions de visites, 400 000 téléchargements d’applications et touchent 15 millions de fans sur les réseaux sociaux, d’après des chiffres communiqués sur sa page personnelle.

Le dirigeant de 47 ans ne reste pas inactif après son départ de Décines. Il a cofondé BotRank.ai, une startup spécialisée dans l’optimisation de la présence des entreprises sur les moteurs de recherche alimentés par l’intelligence artificielle comme ChatGPT, Gemini ou Perplexity.

Cette nouvelle aventure entrepreneuriale s’inscrit dans la continuité de son profil d’investisseur et de conseiller. David Banget a notamment cofondé Pharmanity, un moteur de recherche dédié aux pharmacies, cédé à Livmed’s.