OL. Combien cela pourrait coûter de licencier Pierre Sage ?

L’Olympique Lyonnais pourrait se séparer de son entraîneur, Pierre Sage.

La question n’est pas ici que d’actualité, quand l’Olympique Lyonnais est dans la situation d’avoir à convaincre la Direction nationale de contrôle et de gestion (DNCG) de sa solidité financière et de sa capacité à repartir la saison prochaine en Ligue 2. Depuis le dernier passage du club au début de l’hiver, le gendarme financier du foot français a émis des réserves à ce sujet.

Alors écarter Pierre Sage en plein coeur de la saison, comme l’officialise le club ce mardi matin, six mois après l’avoir prolongé et à un an et demi de la fin de son nouveau contrat, au mieux peut surprendre, au pire inquiéter sur le fond et la forme de la gouvernance chez les Gones. Et ce, alors que l’OL a récemment traversé bien pire tempête, contre laquelle a efficacement lutté son coach de 45 ans.

L’OL a prolongé et augmenté son entraîneur au mois de juillet dernier

Combien donc cela pourrait coûter à l’Olympique Lyonnais de licencier son entraîneur ? Difficile à dire avec précision. D’autant qu’il se murmure que Pierre Sage pourrait garder des fonctions, au club qui l’a mis en lumière, lui qui n’y était au départ pas préparé. Néanmoins, en remontant dans les archives du journal L’Equipe du 1er décembre dernier, il y est écrit dans un sujet alors plutôt élogieux sur la période de Pierre Sage (preuve que tout va tellement vite dans le football), que ce dernier a multiplié par près de 50 son salaire, entre ses débuts sur le banc du collectif fanion, alors aux environs de 50 000 euros bruts mensuels, et sa prolongation actée au début de la saison en cours.

Comprendre que Pierre Sage avoisinerait peu ou prou les 250 000 euros brut mensuels depuis son nouveau contrat. En prenant alors les dix-huit mois restants jusqu’à son terme au 30 juin 2026, il pourrait en coûter l’équivalent de 4,5 millions d’euros pour solder les comptes. C’est une somme rondelette, mais une projection plus qu’une affirmation.