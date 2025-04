Le FC Nantes accueille le PSG en match en retard de la Ligue 1 2025.

Ce mardi soir, la Beaujoire sera le théâtre d’un affrontement à double lecture entre des Canaris en quête de survie et un club déjà sacré champion mais toujours invaincu. Ce match en retard de la 29e journée de Ligue 1 McDonald’s, oppose deux clubs à des dynamiques et ambitions radicalement différentes. Nantes – PSG 2025 en direct streaming est programmé ce mardi soir à 20h45 et en direct et exclusivité sur DAZN.

Suivez Nantes – PSG 2025 en direct streaming

C’est DAZN qui diffuse le match en retard Nantes – PSG 2025 en direct streaming

D’un côté, les Canaris, englués dans la bataille pour le maintien (14e avec 30 points), alternent coups d’éclat et faux pas. Capables de faire tomber Lille ou Nice, les hommes d’Antoine Kombouaré peinent pourtant à se montrer réguliers, comme en témoigne leur récente défaite dans le derby face à Rennes.

Bien que déjà sacré champion, Paris n’est pas en roue libre

De l’autre, le Paris Saint-Germain avance en patron. Déjà sacré champion de France, le club de la capitale, emmené par Luis Enrique, poursuit son impressionnante série d’invincibilité en championnat. Vainqueur du Havre la semaine dernière (2-1), le PSG vise désormais un quadruplé inédit, avec encore la Coupe de France et la Ligue des champions dans le viseur.

Un choc à suivre en direct sur DAZN 1, accessible via Smart TV, ordinateur ou mobile. Le rendez-vous est donné à 20h45, pour un match aux enjeux diamétralement opposés mais au suspense intact.