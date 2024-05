Nadal – Zverev 2024 en direct streaming

Ce pourrait être une finale mais l’opposition de Rafael Nadal et d’Alexander Zverev sera qualificative pour le 2e tour de Roland-Garros 2024.

Ce lundi 27 mai, Roland-Garros nous offre un choc électrique dès le premier tour qui pourrait-être la der’ d’une légende de la terre battue. Ce match est non seulement un véritable test pour les deux joueurs, mais aussi une rencontre pleine de symboles, rappelant leur demi-finale de 2022. Voir Nadal – Zverev 2024 en direct streaming sera gratuit car en clair sur les plateformes digitales de France TV.

Suivez Nadal – Zverev 2024 en direct streaming

En clair pour tous le choc Nadal – Zverev 2024 en direct streaming

Après une année d’absence due à une blessure au psoas, Rafael Nadal revient sur sa terre de prédilection, Roland-Garros. L’Espagnol, descendu à la 275e place mondiale, fait face à un défi de taille en affrontant Alexander Zverev, actuel 4e mondial et récent vainqueur du Masters 1000 de Rome. Nadal, qui a remporté 14 titres du Grand Chelem sur la terre battue parisienne, devra puiser dans son immense expérience pour surmonter cet obstacle dès son entrée en lice.

Un match de titans sur le central de Roland-Garros ce lundi

Alexander Zverev arrive à Roland-Garros en pleine confiance, fort de son titre à Rome. Le joueur allemand, connu pour sa puissance et son jeu agressif, espère bien confirmer sa forme actuelle et prendre sa revanche sur Nadal, qui l’avait battu en demi-finale en 2022. Ce match s’annonce donc comme l’un des plus intenses de ce début de tournoi.

Programmé en troisième rotation de la journée

Le match Nadal – Zverev est programmé en troisième rotation sur le court Philippe-Chatrier, après deux rencontres du tableau féminin. La journée commencera avec les duels entre l’Américaine Sachia Vickery et la Tunisienne Ons Jabeur, suivis de la Polonaise Iga Swiatek contre la Française Léolia Jeanjean.