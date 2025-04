Monaco – OM c e 12 avril 2025 est un choc pour le podium final en Ligue 1.

C’est un affrontement qui pourrait peser lourd dans la course au podium, cet après-midi, au stade Louis-II, dans le cadre de la 29ᵉ journée de Ligue 1. Deuxième et troisième au classement, les deux clubs ne sont séparés que de deux petits points. Autant dire que ce choc entre prétendants à la Ligue des champions s’annonce capital à l’approche du sprint final. pour le voir, ce Monaco – OM 2025 en direct streaming, il faudra basculer sur BeIn Sports. Match programmé à partir de 17h.

Voyez Monaco – OM 2025 en direct streaming

Monaco – OM 2025 en direct streaming c’est à 17h et sur BeIn Sports

Monaco, battu à Brest lors de la dernière journée (2-1), voit sa série de quatre matchs sans défaite interrompue. Les hommes d’Adi Hütter devront se relancer s’ils veulent rester dans le rythme européen. Le club de la Principauté pourra une nouvelle fois s’appuyer sur Mika Biereth, véritable révélation offensive avec 12 buts en 11 matchs.

Match au sommet et duel annoncé très serré

Face à eux, Marseille, tout juste sorti d’une mauvaise passe, a retrouvé le sourire grâce à un succès accroché contre Toulouse (3-2) le week-end dernier. Roberto De Zerbi peut compter sur l’efficacité retrouvée de Mason Greenwood, auteur de 16 buts cette saison, et la montée en puissance d’Adrien Rabiot au milieu, pour faire basculer la décision à son avantage.

Un match à forts enjeux, dont le coup d’envoi sera donné ce samedi 12 avril à 17h. Pour suivre cette affiche en direct, rendez-vous sur beIn Sports 1. Le match est également accessible via les supports numériques compatibles avec l’application beIn Sports Connect. La chaîne est accessible via un pack lié à Canal+, pour une offre ultra-complète de sport et de football. Un rendez-vous à ne pas manquer pour les amateurs de Ligue 1 et les passionnés de suspense.