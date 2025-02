Rendez-vous au stade Louis II pour le match aller entre Monaco et Benfica, en Ligue des champions 2025.

Le dauphin de la saison dernière de Ligue 1 accueille un club portugais toujours bien difficile à manoeuvrer, ce mercredi 12 février (21h) au stade Louis-II, en match aller des barrages de la Ligue des Champions. C’est un premier round à domicile, à surtout bien négocier pour le club princier. Monaco – Benfica 2025 en direct streaming est une rencontre à suivre en direct et en exclusivité sur Canal+, qui possède tous les droits de diffusion des coupes européennes. C’est donc la chaîne à avoir pour du football continental.

Pour regarder Monaco – Benfica 2025 en direct streaming

Les Monégasques, dix-septièmes de la phase de groupes avec 13 points (4 victoires, 1 nul, 3 défaites), retrouvent une équipe qui les avait battus plus tôt dans la compétition (2-3). L’équipe d’Adi Hütter avait pourtant montré de belles choses dans cette première partie de C1, notamment en dominant le FC Barcelone (2-1) et Aston Villa (1-0), même si elle a souffert face aux grosses cylindrées comme Arsenal et l’Inter Milan (3-0).

L’affrontement de deux équipes en mal de certitudes

En face, le Benfica, qui a terminé seizième avec le même bilan que l’ASM, reste sur un parcours contrasté. Si les Lisboètes ont impressionné contre l’Atlético Madrid (4-0) et la Juventus (0-2), ils ont aussi vécu un match fou contre le Barça, s’inclinant 5-4 après avoir mené 4-1. Chez les bookmakers, les Portugais sont légèrement les favoris à la qualification.

Ce duel, qui s’annonce indécis, marque le retour des phases à élimination directe pour les deux équipes, avec comme objectif une place en huitièmes de finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes.