C’est la quatrième journée de Ligue des champions avec un match Milan – PSG 2023 en direct live streaming.

Un club, sept fois vainqueur de l’UEFA Champions League qui se trouve actuellement dans une situation délicate dans le groupe F de la compétition. Les Rossoneri occupent la dernière place avec seulement 2 points, résultant de 2 matchs nuls et 1 défaite. Leur inefficacité offensive a été évidente, notamment lors de la défaite 3-0 contre le champion de France lors de la troisième journée. Charge donc à l’équipe qui reçoit de redresser la barre. Milan – PSG 2023 en direct live streaming c’est à voir ce soir sur Canal + Foot, la chaîne foot du groupe C+ qui a tous les droits de diffusion des coupes d’Europe, en plus de la Ligue 1, de la Formule 1, du Moto GP ou du Top 14 rugby. Elle est accessible dans une offre couplée à BeIn Sports et DAZN.

Après un bon début de saison en Serie A, le Milan AC a récemment connu des difficultés en prenant seulement 1 point lors de ses deux derniers matchs de championnat. Ils accueillent désormais le PSG, qui est en tête du groupe avec 2 victoires et 1 défaite. Le Paris Saint-Germain a remporté son premier match en Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (2-0), suivi d’une défaite contre Newcastle (4-1), puis d’une victoire face à Milan. En championnat, le PSG a aligné 4 victoires consécutives et occupe actuellement la deuxième place de la Ligue 1 Uber Eats.

Un choc du groupe F programmé ce mardi 7 novembre en soirée

Le match entre le Milan AC et le Paris Saint-Germain a lieu ce mardi 7 novembre au stade San Siro, avec un coup d’envoi prévu à 21h. Vous pourrez suivre ce match de Ligue des Champions en direct sur RMC Sport 1 et CANAL + foot, deux chaînes disponibles sur abonnement qui diffusent régulièrement des matchs de la C1 ainsi que d’autres événements sportifs majeurs tout au long de la saison. Paul Tchoukriel et Chrisophe Jallet avec Dominique Armand sur la touche seront aux commentaires pour Canal + et le trio Jérôme Sillo, Emmanuel Petit, Fabrice Hawkins pour RMC Sports à qui Canal sous-licencie les droits de diffusion.