Messi et sa maison à 10 M€, de nouvelles images inédites

Plongée au coeur de la nouvelle maison de Lionel Messi.

De nouvelles images inédites de la somptueuse maison que Lionel Messi s’est offert, nous montre un aperçu e, plus de la vie luxueuse du champion du monde en Floride. Nous évoquions récemment l’achat par le footballeur argentin de l’Inter Miami, d’une maison à 10 millions d’euros, située à Fort Lauderdale, après quelques mois passés dans un appartement de 9 millions de dollars à quelques pas de la « golden beach »

Lionel Messi a pris quartiers dans la communauté de Bay Colony

Cette somptueuse demeure comprend 8 chambres, une salle de spa, un bain à remous, deux quais pour bateaux et une piscine. D’une superficie de 976 mètres carrés, elle est située dans la communauté sécurisée de Bay Colony, l’un des quartiers flottants au nord de Fort Lauderdale. L’intérieur de la maison dévoile une cuisine italienne, une salle de fitness et de spa, une suite VIP et un balcon donnant sur le panorama de Fort Lauderdale.

Une agence spécialisée s’est chargée de trouver la maison

La propriété est proche de la plage et à seulement 15 minutes en voiture du DRV PNK Stadium et de la base d’entraînement de l’Inter Miami. Messi a acquis cette propriété avec l’aide de Team Simpkin, une agence aidant les joueurs du club de la MLS à acheter des propriétés depuis sa création en 2018. En 2019, il aurait également acheté un appartement à la Porsche Design Tower de Miami, offrant une vue imprenable sur la mer et diverses installations, notamment des simulateurs de golf et de course pour se divertir en famille.