Mbappé: Piscine, city stade, sa nouvelle maison à 18M€ en images

D’après les médias espagnols, Kylian Mbappé va vivre dans une maison immense située à la Moraleja.

Kylian Mbappé a trouvé son nouveau chez-lui à Madrid ! L’information révélée par le média La Razon a depuis été confirmée en Espagne, notamment depuis le premier quotidien national, El Mundo, tous évoquant l’achat d’une maison située dans la région sélect de la Moraleja pour un prix estimé à 18 millions d’euros.

La nouvelle maison de Kylian Mbappé en images Image 1 parmi 4

Mbappé a trouvé sa maison dans le chic quartier de la Moraleja

Ce serait grâce à son ancien coéquipier Sergio Ramos que Mbappé a trouvé ce bijou immobilier. Ramos, connaissant bien les lieux, a proposé à Mbappé une de ses maisons situées dans cette zone privilégiée, proche de la Ciudad deportiva du Real Madrid. Bien que Mbappé ait initialement préféré La Finca pour ses dispositifs de sécurité, il a finalement opté pour La Moraleja en raison de sa proximité avec les installations d’entraînement du Real.

15 000 mètres carrés dont 3 000 de surface habitable

De premières images satellites via Google circule sur cette exceptionnelle demeure qui est sinon cachée derrière d’imposantes barrières noires pour ne rien laisser filtrer de l’intérieur. Celles que partage La Tribuna de la Moraleja montrent vue du ciel, une maison avec piscine extérieure et un city stade aux lignes tracées d’un terrain de tennis, de basket, sinon de football, son jeu de prédilection.

Ne manque plus que l’officialisation de son transfert au Real Madrid

La résidence s’étend sur une parcelle de 15 000 mètres carrés avec une construction de 3 000 mètres carrés. En l’habitant Mbappé va rejoindre une communauté de résidents prestigieux, consolidant son statut de star internationale non seulement sur le terrain, mais aussi dans sa vie privée. Ne manque plus que l’officialisation de son transfert au Real Madrid. De ce qu’il en a dit ce samedi après la finale de la Coupe de France gagnée avec le PSG, ce ne serait plus qu’une « question de jours ».