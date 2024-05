Mbappé: Ce serait signé, l’achat de sa maison à 18M€ (qui n’est pas celle de Ramos)

C’est dans ce coin très sélect de la Moraleja que Kylian Mbappé serait désormais propriétaire.

Ce serait désormais officiel que Kylian Mbappé a signé pour l’achat d’une somptueuse villa à La Moraleja, l’un des quartiers les plus huppés de Madrid, pour la coquette somme de 18 millions d’euros. Alors que le joueur se prépare à troquer le maillot du Paris Saint-Germain pour celui du Real Madrid, il fait également des choix stratégiques pour son cadre de vie.

Pas encore de signature avec le Real, mais pour sa maison, si

Tel que l’écrit la Razon à l’origine de l’information, elle est Située non loin des résidences de célébrités telles que Richard Gere et Sergio Ramos. Cette nouvelle demeure placerait Mbappé au cœur d’un véritable « triangle d’or » de La Moraleja. Contrairement aux rumeurs initiales, ce n’est pas la villa appartenant à Ramos que Mbappé aurait acquise, mais une autre propriété de prestige. Cette signature marque un nouveau chapitre pour le jeune prodige français, qui rejoint les Merengues après sept saisons à Paris.

La décision de s’installer à La Moraleja plutôt qu’à La Finca, un autre quartier prisé de Madrid, semble avoir été motivée par des considérations pratiques et logistiques. La proximité immédiate de la ville sportive du Real Madrid, à seulement cinq minutes en voiture, a sans doute pesé lourd dans la balance. La Finca, bien que réputée pour sa sécurité et sa confidentialité, a été écartée au profit de La Moraleja.

Ce n’est pas celle de Sergio Ramos qui serait néanmoins un voisin

Selon le média espagnol, la signature de l’acte de vente sera désormais actée. La résidence de Mbappé, tout comme celles de ses voisins célèbres, bénéficierait de vastes terrains et de mesures de sécurité draconiennes, assurant ainsi la tranquillité et la confidentialité des lieux. Pour Sergio Ramos, qui a récemment quitté le Real Madrid pour rejoindre le FC Séville, cette nouvelle ne manque pas d’ironie. Les deux joueurs, anciens coéquipiers au PSG où ils ont conquis ensemble une Ligue 1 et une Supercoupe de France, verront à nouveau leurs chemins se croiser.

Ramos possède déjà deux propriétés dans cette même urbanisation, dont l’une acquise avant son départ pour Séville. Ces villas, l’une ayant appartenu à Ronaldo Nazario, reflètent la stature de Ramos dans le monde du football, et maintenant, Mbappé vient renforcer cette communauté exclusive.