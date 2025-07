Salaire. Combien gagne Mathieu Van der Poel avec Alpecin-Deceuninck ?

Mathieu Van der Poel est l’actuel maillot jaune du Tour de France 2025.

Mathieu Van der Poel occupe actuellement la première place du classement général du Tour de France 2025 après sept étapes disputées. Le coureur néerlandais, qui avait endossé le maillot jaune dès la deuxième étape, l’avait temporairement perdu à l’issue de la cinquième étape avant de le récupérer lors de l’étape suivante.

Le leader d’Alpecin-Deceuninck compte désormais une seconde d’avance sur le Slovène Tadej Pogacar, qui demeure néanmoins le grand favori pour la victoire finale à Paris. Cette bataille au sommet de la hiérarchie illustre le niveau de performance du coureur de 30 ans, multiple champion du monde de cyclo-cross et vainqueur de nombreux monuments du cyclisme.

L’un des coureurs les mieux payés du peloton

Van der Poel, qui évolue sous les couleurs de la formation belge depuis plusieurs saisons, s’est imposé comme l’un des coureurs les plus polyvalents et spectaculaires du peloton international. Capable de briller aussi bien sur les classiques pavées que dans les courses d’un jour, il représente un atout majeur pour son équipe sur tous les terrains.

Son statut de leader incontesté d’Alpecin-Deceuninck et ses performances régulières au plus haut niveau international justifient sa position parmi les coureurs les mieux rémunérés du peloton professionnel. Cette reconnaissance financière reflète son importance stratégique pour l’équipe et son impact médiatique considérable.

La formation dirigée par les frères Roodhooft mise sur les qualités exceptionnelles du Néerlandais pour s’imposer sur les plus grandes courses du calendrier World Tour.

Le salaire de Mathieu Van der Poel avec Alpecin-Deceuninck

Annuel : 4 020 000 €

Mensuel : 335 000 €

Hebdomadaire : 77 308 €

Quotidien : 11 014 €

Fin de contrat : 2028