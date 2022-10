La LFP recrute Mon Petit Gazon

La LFP et MPG annoncent un partenariat commun.

LFP x MPG. Voilà formulé le plus succinctement possible, le rapprochement annoncé ce mercredi, entre la Ligue de football professionnel (LFP) et l’application de fantasy football, Mon Petit Gazon (MPG). Les deux marques ont l’ADN du football français en commun et la préférence pour les championnats de France. A l’avenir, LFP et MPG oeuvreront ensemble, l’application de gestion et de management d’équipes intégrant « l’écosystème digital », de l’organe décisionnaire du football professionnel national.

MPG rejoint « l’écosystème digital » de la LFP

Dans son communiqué, la Ligue évoque un triple objectif stratégique avec ce partenariat : « accompagner la digitalisation des audiences des compétitions de la LFP, offrir aux fans des contenus innovants, et collaborer avec les talents qui contribuent à faire rayonner le football français. » Ni la durée, ni les conditions financières du deal n’ont été communiqués. Pour annoncer le partenariat les équipes du jeu ont partagé un clip amusant sur les réseaux sociaux, avec le patron de la Ligue en guest.