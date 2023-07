Manchester City: Bleu électrique avec des éclairs, le maillot third est sorti

Manchester City a dévoilé son maillot third depuis sa tournée, au Japon.

Manchester City et Puma ont dévoilé le maillot third pour la saison 2023-24 du club champion d’Europe en titre. La tunique a été lancée depuis Tokyo, au Japon, où le club est actuellement en voyage de pré-saison de City. Le design du nouveau maillot présente un motif d’étincelles électriques avec des versions rose néon du blason du club et des logos des partenaires, reflétant le style de jeu électrisant de City et l’ambiance des matchs.

Clin d’oeil au jeu « électrisant » de Manchester City sur le maillot third

« Je suis fan du nouveau maillot. Il est très original et il va nous donner de la force sur le terrain. Je suis impatient de le porter pour la première fois contre le Bayern Munich cette semaine à Tokyo », dit à son propos Jack Grealish, en tant qu’ambassadeur de la marque allemande. L’événement de lancement du maillot à Tokyo a combiné le football et la culture japonaise, avec du contenu capturé dans le célèbre Tokyo Kabuki Hall et dans des lieux clés de la ville.

Première sortie face au Bayern Munich en amical, au Japon

Le maillot third 2023-24 de Manchester City existe en deux versions, authentique et réplica qui sont fabriquées à partir de matériaux 100 % recyclés, conformément à l’engagement de l’équipe en faveur de la durabilité. Bien que le maillot ait été présenté avec une police d’inspiration japonaise, les numéros et les noms sur le maillot seront en police de Premier League et du club. Le troisième maillot fera ses débuts sur le terrain le 26 juillet au Stade national du Japon contre le Bayern Munich.