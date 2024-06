Makhachev – Poirier 2024 en direct live streaming

C’est le combat à ne pas manquer que celui qui oppose Makhachev à Poirier ce samedi 1er juin 2024.

Le monde du MMA s’apprête à vivre un moment mémorable avec l’affrontement tant attendu entre deux des plus grands combattants de leur génération, qui constitue l’événement phare de l’UFC 302. Cette rencontre de haut niveau se déroulera au Prudential Center de Newark, aux États-Unis, dans la nuit de samedi à dimanche. Makhachev – Poirier 2024 en direct live streaming est à voir sans la nuit de samedi à dimanche et voici comment suivre ce duel épique en direct et en streaming grâce à RMC Sport, la chaîne en France du MMA et de l’UFC.

Suivez Makhachev – Poirier 2024 en direct live streaming

Makhachev – Poirier 2024 en direct live streaming est sur RMC Sport avec une offre spéciale

Le champion des poids légers, Islam Makhachev, fort d’un impressionnant palmarès de 25 victoires pour une seule défaite, défendra son titre face à Dustin Poirier, surnommé « The Diamond ». Poirier, avec un record de 30 victoires et 8 défaites, est déterminé à saisir cette ultime opportunité de décrocher la ceinture avant de potentiellement tirer sa révérence du monde du sport. RMC Sport 2 diffusera l’intégralité de l’UFC 302 en direct et en streaming. Les combats de la Carte Préliminaire commenceront à 2 heures du matin, heure française, dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 juin. La carte principale, incluant le très attendu Makhachev – Poirier, débutera à 4 heures du matin.

Sean Strickland et Paulo Costa pour l’autre gros duel de l’UFC 302

Pour les amateurs de MMA, RMC Sport propose une offre alléchante : jusqu’au 9 juin, l’abonnement 100 % digital est disponible à 15 euros pour le premier mois, puis à 25 euros par mois sans engagement. Cette offre permet de résilier à tout moment sans frais supplémentaires. En plus du choc entre Makhachev et Poirier, les fans pourront suivre d’autres combats passionnants. Notamment, le duel entre Sean Strickland et Paulo Costa dans la catégorie des poids moyens, ainsi que l’affrontement entre Kevin Holland et Michal Oleksiejczuk.

RMC Sport 100 % digital offre l’accès à 15 canaux et services HD en streaming, disponibles sur tous les appareils connectés, assurant ainsi une couverture complète et de qualité de l’événement.