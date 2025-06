Une place en finale de Roland-Garros 2025 se joue entre Loïs Boisson et Coco Gauff.

La belle histoire continue pour la révélation de Roland-Garros. À seulement 22 ans et classée 361e mondiale, la Française, bénéficiaire d’une wild-card, s’est frayée un chemin inattendu jusqu’aux demi-finales du tournoi parisien. Après avoir éliminé successivement Jessica Pegula (n°3) et Mirra Andreeva (n°6), elle affronte ce jeudi un nouveau défi de taille : une Américaine, numéro 2 mondiale. Ce choc Loïs Boisson – Coco Gauff 2025 en direct live streaming est à voir en clair sur France 2 cet après-midi.

La Dijonnaise, première joueuse invitée à atteindre le dernier carré à Roland-Garros, rallume la flamme du tennis tricolore féminin. Le public français n’avait plus connu une telle effervescence depuis la demi-finale de Marion Bartoli en 2011, et encore moins une finale féminine depuis Mary Pierce en 2005. Boisson, lucide mais ambitieuse, ne cache pas son rêve de remporter le tournoi. Pour cela, elle devra écarter Gauff, lauréate de l’US Open 2023 et finaliste à Paris en 2022.

Un choc à suivre aux environs de 17h après la première demi-finale

Pour cette première confrontation historique entre les deux joueuses, le duel est programmé ce jeudi sur le court Philippe-Chatrier, en deuxième rotation, après la première demi-finale entre Aryna Sabalenka et Iga Swiatek (prévue à 15h). Boisson-Gauff ne devrait donc pas débuter avant 17h. Le match sera diffusé en direct sur France 2 et Amazon Prime Vidéo. Avec la Française, le groupe France Télévision réalise des audiences records. Un rendez-vous à ne pas manquer pour suivre l’ascension fulgurante d’une joueuse qui, il y a quelques mois encore, lançait une cagnotte participative pour continuer sa carrière.