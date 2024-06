L’OGC Nice officialise les arrivées de Florian Maurice et Franck Haise. Les 1res réactions

Franck Haise a quitté le RC Lens pour devenir le nouveau coach de l’OGC Nice.

Dans la foulée du départ acté de Florent Ghisolfi, l’OGC Nice a officialisé ce jeudi les arrivées de Florian Maurice au poste de directeur sportif et de Franck Haise en tant qu’entraîneur principal. Ces nominations marquent une nouvelle ère pour le club azuréen.

Florian Maurice officiellement promu directeur sportif

Par communiqué, le président de l’OGC Nice, Jean-Pierre Rivère, a exprimé sa satisfaction concernant ces deux arrivées. « C’est une satisfaction d’avoir pu, en très peu de temps, poser les fondations de l’avenir. » Rivère souligne l’importance de l’alignement de la direction et de la collaboration efficace entre toutes les équipes du club : « L’alignement total de la direction, chacun dans son rôle, l’implication de Fabrice (Bocquet, directeur général) et la fluidité de l’ensemble des équipes a contribué à réaliser le premier objectif du mercato : installer un directeur sportif et un entraîneur compétents, avec de grandes qualités professionnelles et humaines, prêts à travailler ensemble à la réussite du club. »

Florian Maurice, ancien directeur du recrutement de l’Olympique Lyonnais et directeur sportif du Stade Rennais, a été présenté comme un atout majeur pour le Gym. « Avec sa venue, nous faisons le choix de la fiabilité, de la compétence et du long terme », affirme Rivère. Maurice, de son côté, exprime sa gratitude envers la direction niçoise pour la confiance accordée : « Il était primordial, pour les dirigeants comme pour moi, de faire les choses dans le bon timing. Nous y sommes parvenus. Le club est ambitieux, les objectifs élevés. L’équipe a terminé 5ème, nous disputerons la Ligue Europa la saison prochaine. À nous de travailler avec détermination et humilité pour permettre à l’OGC Nice de continuer sa progression. »

franck Haise devient le nouveau coach de l’OGC Nice

Franck Haise, qui a quitté le RC Lens après plusieurs saisons remarquées, a été le choix numéro un de la direction niçoise pour le poste d’entraîneur. Reconnu pour ses compétences techniques et sa vision globale, Haise a mené Lens de la Ligue 2 à la Ligue des Champions en l’espace de quatre saisons. « Franck est un technicien reconnu, avec beaucoup de compétences et une vision globale tirée de ses nombreuses expériences, tant chez les pros qu’au niveau de la formation. Nous pensons qu’il est la personne idéale pour poursuivre le projet du club et pour nous permettre de franchir un nouveau palier », commente Maurice.

La détermination et la volonté de Franck Haise de s’inscrire dans la durée ont particulièrement séduit Jean-Pierre Rivère. « La rencontre avec Franck Haise et son épouse nous a séduits, la détermination et la volonté de s’inscrire dans la durée au sein de notre club également. Franck était notre choix numéro un, et nous sommes très heureux de sa venue. »

Haise, quant à lui, exprime son enthousiasme à l’idée de rejoindre l’OGC Nice : « Je suis très fier de m’engager avec l’OGC Nice, un club historique que j’ai souvent affronté. Le projet m’a convaincu, tout comme les échanges que j’ai pu avoir avec la Direction du Gym. Nous sommes rapidement tombés d’accord car nous avons envie de très vite nous mettre au travail. Les objectifs sont élevés : à nous de tout mettre en œuvre, collectivement, pour les relever. »

Au sein de l’OGC Nice, Franck Haise retrouvera Laurent Bessière (Directeur de la performance) et Ghislain Dubois (Préparateur physique), avec qui il a travaillé à Lens. Il sera également accompagné par Lilian Nalis, Johann Ramaré et Alexandre Pasquini, qui le rejoignent en tant qu’entraîneurs adjoints.