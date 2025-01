Match au sommet pour Lille qui défie Liverpool dans son antre d’Anfield Road.

Les Dogues se déplacent à Anfield ce mardi soir pour y affronter le leader actuel au classement, dans le cadre de la 7e journée de la nouvelle formule de la Ligue des Champions. Un match crucial pour les Nordistes, actuellement 8es et virtuellement qualifiés pour les huitièmes de finale. Liverpool – Lille 2025 en direct streaming est à voir sur Canal+ Foot, le diffuseur exclusif du football européen en France et de plein d’autres sports majeurs (F1, Top 14, Moto GP…). Rendez-vous ce mardi soir à 21h.

Pour regarder Liverpool – Lille 2025 en direct streaming

Liverpool – Lille 2025 en direct streaming en prime ce mardi soir

Les hommes de Bruno Génésio, auteurs d’un parcours européen remarquable avec notamment des victoires contre le Real Madrid (1-0) et l’Atlético Madrid (1-3), défient une équipe de Liverpool impressionnante. Les Reds, invaincus dans la compétition, n’ont encaissé qu’un seul but en six rencontres et restent sur un succès probant contre le Real Madrid (2-0). C’est dire toute l’immensité du défi qui attend le club français.

Un défi d’envergure pour les Dogues sur la pelouse d’Anfield

Cette affiche entre le premier et le huitième de la compétition sera diffusée en exclusivité sur Canal+ Foot. Le coup d’envoi sera donné à 21 heures à Anfield Road, où les coéquipiers de Jonathan David tenteront de créer l’exploit face aux partenaires de Mohamed Salah.

Le match sera accessible sur tous les supports (Smart TV, ordinateur, tablette et smartphone) via l’application myCANAL.