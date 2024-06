Les transferts déjà bouclés en Ligue 1 à 28 jours de l’ouverture du mercato

Alors même qu’il n’a pas officiellement commencé, le mercato de l’été en Ligue 1 monte peu à peu en pression.

Bientôt l’ouverture du feuilleton le plus attendu de l’été par les supporters de football que celui du marché des transferts. C’est le moment où se joue déjà une bonne partie de la saison, car il pointe les ambitions des clubs et leur capacité à tenir les objectifs fixés. Bien sûr qu’après, la seule vérité vient du terrain et de la capacité des coachs à fédérer leur ensemble en collectif performant.

Des levées d’options d’achat pour l’essentiel

Avant que le mercato ne s’emballe dans son traditionnel money time et même avant qu’il ne débute en Ligue 1 ce 1er juillet, de premiers mouvements sont déjà officialisés par plusieurs clubs du championnat. Ce sont le plus souvent des levées d’options d’achat sur des prêts initiés au commencement de la saison dernière, sinon à partir du mois de janvier de cette année 2024.

Déjà plusieurs transferts officialisés dans les deux sens

Parmi les opérations les plus notables, citons Hugo Ekitiké (du PSG à Francfort pour 16,5 M€) et Mattéo Guendouzi (de l’OM à la Lazio pour 13M€), dans le sens des départs, ou Thilo Kehrer (de West Ham à l’AS Monaco pour 11 M€) et Morgan Sanson (d’Aston Villa à l’OGC Nice pour 4 M€), du côté des arrivées.

Départs :

Hugo Ekitiké, du PSG à Francfort = 16,5 M€

Mattéo Guendouzi, de l’OM à la Lazio = 13M€

Maxime Estève, de Montpellier à Burnley = 12 M€

Matthis Albine, de Rennes à Nantes = 6 M€

Anthony Rouault, de Toulouse à Stuttgart = 3 M€

Veljko Birmancevic, de Toulouse au Sparta Prague = 2,3 M€

Lukasz Poreba, du RC Lens à Hambourg = 1 M€

Arrivées :

Thilo Kehrer, de West Ham à l’AS Monaco = 11 M€

Matthis Albine, de Rennes à Nantes = 6 M€

Jhoanner Chávez, de Bahia au RC Lens = 4,5 M€

Morgan Sanson, d’Aston Villa à l’OGC Nice = 4 M€