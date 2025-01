La saison 2025 du WRC promet de faire des étincelles!

La saison 2025 du Championnat du Monde des Rallyes débutée cette semaine au Monte-Carlo s’annonce explosive, avec des écuries qui n’hésitent pas à investir massivement sur leurs pilotes stars. Hyundai et Toyota se livrent une bataille économique sans merci pour attirer et conserver les meilleurs talents.

Thierry Neuville, champion en titre, reste le pilote le mieux rémunéré avec un contrat approchant les 3 millions d’euros bonus inclus, selon des estimations de la presse britannique. Sébastien Ogier et Elfyn Evans suivent de près, chacun avec des contrats supérieurs à 2 millions, bonus compris.

Huyndai et Toyota dominent la grille des salaires

Hyundai Shell Mobis et Toyota Gazoo Racing dominent clairement le marché, proposant des rémunérations attractives pour fidéliser leurs pilotes. Cette stratégie financière vise à garantir la stabilité et la performance des équipes.

Malgré des salaires plus modestes, de jeunes pilotes comme Kalle Rovanperä ou Grégoire Munster représentent l’avenir du championnat, avec des contrats prometteurs et un potentiel de développement important.

Les salaires des pilotes du WRC en 2025

Thierry Neuville (Hyundai Shell Mobis WRT 2025) = 2 500 000 + 500 000 bonus

Sébastien Ogier (Toyota Gazoo Racing WRT 2025) = 2 000 000 + 500 000 bonus

Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing WRT 2025) = 1 500 000 + 500 000 bonus

Ott Tänak (Hyundai Shell Mobis WRT 2025) = 1 200 000 + 500 000 bonus

Kalle Rovanperä (Toyota Gazoo Racing WRT 2025) = 1 200 000 + 500 000 bonus

Esapekka Lappi (Hyundai Shell Mobis WRT 2025) = 750 000

Andreas Mikkelsen (Hyundai Shell Mobis WRT 2025) = 675 000

Dani Sordo (Hyundai Shell Mobis WRT 2025) = 600 000

Adrien Fourmaux (Hyundai Shell Mobis WRT 2025) = 500 000

Takamoto Katsuta (Toyota Gazoo Racing WRT 2025) = 500 000

Grégoire Munster (M-Sport Ford WRT 2025) = 425 000

Josh McErlean (M-Sport Ford WRT 2025) = 400 000

Nikolay Gryazin (Self 2025) = 300 000

Sami Pajari (Toyota Gazoo Racing WRT2 2025) = 300 000

Gus Greensmith (Toksport WRT 2025) = 250 000

Oliver Solberg (Self 2025) = 250 000

Lorenzo Bertelli (Toyota Gazoo Racing WRT 2025) = 250 000

Jourdan Serderidis (M-Sport Ford WRT 2025) = 250 000

Yohan Rossel (DG Sport Compétition 2025) = 200 000

Mārtiņš Sesks (M-Sport Ford WRT 2025) = 200 000

Kajetan Kajetanowicz (Self 2025) = 150 000

Robert Virves (Self 2025) = 150 000