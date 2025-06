Les nouvelles primes de la Ligue Europa saison 2025-2026

Les clubs de la Ligue Europa 2025-2026 se partageront un pot d’un peu plus d’un demi-milliard d’euros.

L’UEFA a officialisé la répartition financière de la Ligue Europa 2025-26, deuxième édition du format élargi à 36 équipes. Avec 565 millions d’euros à distribuer, l »instance européenne confirme sa volonté de renforcer l’attractivité de sa deuxième compétition continentale, dans laquelle évolueront l’Olympique Lyonnais et le LOSC Lille cette saison.

Cette enveloppe marque une progression notable par rapport aux cycles précédents. Les 565 millions d’euros représentent une hausse de 100 millions par rapport au triennio 2021-24 (465 millions) et dépassent également les 510 millions distribués entre 2018 et 2021 jusqu’à la création de la Ligue Europa Conférence. L’augmentation des revenus s’explique notamment par l’extension de la phase de groupes, désormais appelée « phase de ligue », qui garantit huit matches par équipe au lieu de six précédemment.

L’UEFA a structuré sa redistribution autour de trois critères principaux. Les quotes-parts de participation représentent 27,5% de l’enveloppe totale (155 millions), garantissant à chaque club qualifié un socle financier de 4,31 millions d’euros, soit une hausse significative par rapport aux 2,92 millions du cycle précédent.

Les primes de performance captent 37,5% du total (212 millions), récompensant les résultats sportifs avec 450 000 euros par victoire et 150 000 euros par match nul en phase de ligue. Le système de classement final introduit également des bonus échelonnés, les huit premiers percevant 600 000 euros supplémentaires.

Un peu plus de 20 M€ pour l’OL gagnés en 2025

L’innovation majeure réside dans le troisième pilier, baptisé « value », qui concentre 35% des revenus (198 millions). Cette approche remplace l’ancien système combinant market pool et coefficient historique par une formule hybride mêlant critères européens et extra-européens.

Ce mécanisme vise à mieux refléter la valeur commerciale réelle des clubs et des marchés télévisuels, tout en préservant un équilibre entre grandes nations footballistiques et pays émergents.

Un parcours jusqu’en finale peut désormais rapporter plus de 20 millions d’euros, hors pilier « value », contre environ 15 millions dans l’ancien format. L’OL et le LOSC peuvent ainsi espérer des retombées financières substantielles, d’autant que leur coefficient UEFA et leur positionnement sur leurs marchés domestiques devraient leur permettre de bénéficier favorablement du nouveau pilier « value ». A titre indicatif, Lyon a remporté un peu plus de vingt millions la saison 2024-2025 qui s’achève, en s’inclinant en quarts de finale contre Manchester United.

Le détail des primes de la Ligue Europa en 2025-2026

Primes de participation (total de 155 M€)

4,31 million d’euros

Montants fixe (212 M€)

Victoire en phase groupes = 450 000 €

Match nul = 150 000 €

Match de barrage = 300 000 €

Huitième de finale = 1,75 M€

Quart de finale = 2,5 M€

Demi-finale = 4,2 M€

Finalistes = 7 M€

Vainqueur = 6 M€

Classement de la phase de groupe

1er (36 parts) = 2,7 M€

2e (35 parts) = 2,625 M€

3e (34 parts) = 2,55 M€

4e (33 parts) = 2,475 M€

5e (32 parts) = 2,4 M€

6e (31 parts) = 2,325 M€

7e (30 parts) = 2,25 M€

8e (29 parts) = 2,175 M€

9e (28 parts) = 2,1 M€

10e (27 parts) = 2,025 M€

11e (26 parts) = 1,95 M€

12e (25 parts) = 1,875 M€

13e (24 parts) = 1,8 M€

14e (23 parts) = 1,725 M€

15e (22 parts) = 1,65 M€

16e (21 parts) = 1,575 M€

17e (20 parts) = 1,5 M€

18e (19 parts) = 1,425 M€

19e (18 parts) = 1,35 M€

20e (17 parts) = 1,275 M€

21e (16 parts) = 1,2 M€

22e (15 parts) = 1,125 M€

23e (14 parts) = 1,05 M€

24e (13 parts) = 0,975 M€

25e (12 parts) = 0,9 M€

26e (11 parts) = 0,825 M€

27e (10 parts) = 0,75 M€

28e (9 parts) = 0,675 M€

29e (8 parts) = 0,6 M€

30e (7 parts) = 0,525 M€

31e (6 parts) = 0,45 M€

32e (5 parts) = 0,375 M€

33e (4 parts) = 0,3 M€

34e (3 parts) = 0,225 M€

35e (2 parts) = 0,15 M€

36e (1 part) = 0,075 M€

Du 1er au 8e = 0,6 M€

Du 9e au 16e = 0,3 M€

Classement au coefficient + parts de marché (198 M€)