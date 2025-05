Les maillots de la Ligue 1 2025-2026 déjà dévoilés

De premiers maillots de la Ligue 1, saison 2025-2026, sont sortis.

Le mois de mai est celui des fins de saisons sportives et traditionnellement celui qui lance les premières tendances et collections de l’exercice suivant. En Ligue 1, c’est le Stade Rennais qui a commencé, avec la complicité de son équipementier Puma, par la révélation son nouveau maillot domicile pour la saison 2025-2026. Le principal du club breton.

Le LOSC est le dernier en date à dévoiler son modèle domicile

Depuis deux autres officialisations et demi ont suivi. On dit « et demi », car la blanche et ciel tunique de l’ Olympique de Marseille n’a pas encore été révélée, ni par le club phocéen, ni par la marque au félin, Puma. Néanmoins, en concert sur la pelouse du stade Vélodrome, cher à son OM de coeur, le rappeur Jul s’est illustré en portant la pièce en exclusivité sur ses épaules. Jul, rappelons-le, est un sponsor du club et une marque visible sur la manche, via son label D’or et de platine.

Autrement, le RC Strasbourg qu’habille Adidas a suivi le Stade Rennais, et ce mercredi, c’est le LOSC Lille avec son équipementier New Balance, qui a dévoilé l’un de ses maillots produits pour la saison à venir. Là encore, le modèle domicile.

