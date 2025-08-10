Les 10 clubs de Ligue 1 à la plus forte valorisation et force de marque

Entre l’incertitude liée aux droits TV et le départ des stars du championnat, l’image de la Ligue 1 a souffert la saison dernière. La valorisation des clubs en tant que marques, aussi.

Une étude de Brand Finance révèle la hiérarchie des clubs français en matière de valorisation de marque pour la saison 2023-2024. Le Paris Saint-Germain domine largement le classement avec une valorisation de 1,208 milliard d’euros, soit les deux tiers de la valeur cumulée des dix premiers clubs hexagonaux.

Le PSG représente 66% de la valorisation totale des dix premiers clubs français, un niveau de concentration sans équivalent dans les autres grands championnats européens. À titre de comparaison, le leader de Premier League ne représente que 20% de la valorisation du top 10 anglais.

L’Olympique Lyonnais occupe la deuxième position hexagonale avec 171 millions d’euros d’estimation, devant l’Olympique de Marseille à 162 millions. L’indice de force de marque classe différemment les clubs français. Le PSG conserve la première place avec 86,2 points sur 100. L’Olympique de Marseille obtient la deuxième position (70,9) devant l’OL (68,1). Le RC Lens affiche un score de 61,7, supérieur à l’AS Monaco (55,3) et le LOSC Lille (55,6).

La Ligue 1 perd en compétitivité sur les championnats concurrents

L’étude révèle que la Ligue 1 occupe la dernière place parmi les cinq grands championnats européens concernant la perception d’avoir des joueurs et clubs de classe mondiale. Cette image reflète le manque récent de compétitivité européenne des formations françaises et s’aggrave avec le départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

La méthodologie Brand Finance évalue les marques selon trois piliers : investissement marketing, équité des parties prenantes et performances commerciales. Les métriques incluent capacité des stades, valeur des effectifs, présence sur les réseaux sociaux, performances sportives et satisfaction des supporters.

Les 10 clubs de Ligue 1 à la plus forte valorisation et force de marque

1. Paris SG = 1 208 M€ de valorisation et 86,2 de force de marque

2. Lyon = 171 M€ – 68,1

3. Marseille = 162 M€ – 70,9

4. Monaco = 62 M€ – 55,3

5. Nice = 49 – 50

6. Lens = 48 M€ – 61,7

7. Lille = 44 M€ – 55,6

8. Rennes = 37 – 54,2

9. Nantes = 28 M€ – 50,4

10. Brest = 24 M€ – 47,8