Lens – Seville 2023 en direct live streaming

Les supporters de Lens devront pousser fort leur équipe pour la dernière de la Ligue des champions 2023 face à Séville.

Ce mardi, le choc entre décisif entre le Racing et son adversaire andalou clôturera la phase de poules de la Ligue des Champions. Pour les deux équipes, cette confrontation détermine leur avenir européen. Si aucune des deux ne peut viser les huitièmes, c’est d’une suite en Ligue Europa dont il sera question pour l’une ou l’autre des deux formations. Pour voir Lens – Seville 2023 en direct live streaming il faut être banché sur Canal+ Foot à partir de 18h45.

Suivez Lens – Seville 2023 en direct live streaming

Lens – Seville 2023 en direct live streaming est sur Canal+ Foot ou RMC Sport

Les enjeux sont palpables pour les deux équipes. Éliminés de la course aux huitièmes de finale, Lens et Séville se battent pour une place en Europa League. Séville, à la recherche d’une victoire, espère surpasser Lens au classement. Côté Lensois, un match nul suffirait pour sécuriser leur position de troisième du groupe B. Lens arrive à cette confrontation avec une victoire, deux nuls et deux défaites. Séville, également en difficulté en Liga, n’a pas encore remporté de match dans cette phase de poules, alignant deux nuls et trois défaites consécutives.

Canal+ et ses satellites pour la meilleure offre de sport

