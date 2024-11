Roberto de Zerbi et l’OM sont à Lens pour la 12e journée de la Ligue 1 2024-25.

Après une parenthèse internationale marquée par la Ligue des Nations, la Ligue 1 reprend ses droits ce week-end. Parmi les affiches de cette 12e journée, celle programmée ce samedi après-midi à Bollaert en est une particulièrement intéressante. Et un match crucial pour deux équipes aux ambitions européennes. C’est BeIn Sports 1 qui diffusera ce Lens – OM 2024 en direct live streaming, à partir de 17h. La chaîne du sport et de la Ligue 1 est accessible via Canal+ pour l’offre sportive la plus complète en France. Particulièrement sur le football.

Suivez Lens – OM 2024 en direct live streaming

A voir sur BeIn Sports le choc Lens – OM 2024 en direct live streaming

Actuellement 8e du championnat, le RC Lens pourrait recoller à l’OM, 3e, en cas de victoire. Une mission loin d’être simple pour les hommes de Franck Haise, qui peinent à imposer leur loi à domicile cette saison. Sur leurs quatre dernières rencontres à Bollaert, les Lensois ne comptent qu’une seule victoire. Une dynamique qu’ils devront inverser face à un adversaire redoutable.

Les Marseillais sont plus à l’aise loin de leurs bases

De son côté, Marseille aborde ce déplacement avec confiance. Les Olympiens, sous la houlette de Roberto De Zerbi, brillent particulièrement à l’extérieur. Avec deux succès consécutifs à Nantes et Montpellier, et une impressionnante série de sept victoires lors de leurs neuf derniers déplacements, les Phocéens arrivent lancés. L’an passé pourtant, Lens avait eu le dernier mot à domicile, s’imposant 1-0 grâce à un but tardif de Jonathan Gradit. Chez les bookmakers, le Racing est légèrement favori, à domicile.

RC Lens – OM : les compositions probables

RC Lens : Samba – Medina, Danso, Sarr – Fulgini, Thomasson, El Aynaoui, Machado, Diouf, Pereira da Costa – Nzola.

OM : Rulli – Lirola, Balerdi, Brassier, Merlin – Rabiot, Höjbjerg – Greenwood, Koné, Rowe – Maupay.