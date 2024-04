Le TFC rempile(rait) avec son équipementier suédois

Le TFC annonce la poursuite de sa collaboration avec Craft.

Le Toulouse Football Club et Craft Sportswear, son équipementier depuis 2021, ont annoncé aujourd’hui la prolongation de leur partenariat pour une durée supplémentaire non précisée. Alors que des rumeurs de séparations circulaient ces derniers mois (dont s’amuse le Tef sur les réseaux sociaux), le club haut-garonnais rempile(rait) donc avec son équipementier suédois, unique dans le football professionnel français. A moins que ce ne soit une blague en ce 1er avril.

Le TFc prend le contre-peid des rumeurs pour prolonger avec Craft

En matière d’équipementier technique le Toulouse FC n’est un club des plus fidèles. Et souvent s’associe-t-il à des marques moins en vogue sur les terrains de football de son pays. Avant Craft, il y a eu l’Espagnole Joma, et avant (entrecoupé d’une période Kappa), un partenariat avec la Française Airness qui a depuis disparu des stades.

Le Toulouse Football Club prolonge l’aventure avec @Craftsportsfr et révèle son nouveau maillot Mashup 🤝😈 pic.twitter.com/LKkGp40h5a — Toulouse FC (@ToulouseFC) April 1, 2024

Un maillot mashup célèbre ce nouveau partenariat

Pour célébrer cette union renouvelée, un maillot Mashup unique a été dévoilé. La tunique symbolise les trois années de collaboration entre le TFC et Craft et marie les designs et les identités de chacun des maillots portés par les Violets depuis 2021.