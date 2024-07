OM: Le maillot de l’OM vaut près de 35 M€

Après le PSG, le maillot de l’OM est le plus valorisé du football français.

Il est, autrement que celui du PSG qui s’internationalise plus largement et s’écoule à plus du million d’unités annuelles, le deuxième maillot le plus vendu en Ligue 1 tel que nous l’avons déjà analysé, il est donc logiquement une pièce prisée des marques associées au monde du football. Selon nos estimations, le maillot de l’Olympique de Marseille est valorisé à plus ou moins 35 millions d’euros à l’ajout de ses sponsors.

Un maillot de l’OM valorisé à plus ou moins 35 M€ annuels

Plus ou moins car ce chiffre est une estimations qui dépend aussi des performances sportives du club qui, quand il gagne, bénéficie de bonus en plus. Et dépend également des royalties sur les ventes en espaces physiques et digitaux. Avec l’équipementier Puma, le contrat a été signé en 2018 puis prolongé et revalorisé en 2021, pour la période 2023-2028. Il rapporte près de 25 millions d’euros annuels au club.

Puma, sponsor numéro un de l’Olympique de Marseille

Celui signé au commencement de l’exercice 2023-2024 avec l’armateur local CMA CGM est l’autre commanditaire le plus premium en collaboration avec l’OM, il vaut au club de gagner 8 millions d’euros la saison pour une présence à l’avant des tuniques. Selon une information récente de L’Equipe, il pourrait être bientôt prolongé. Et possiblement revalorisé. S’y ajoutent les marques moins visibles, que sont le groupe spécialiste de l’électroménager, Boulanger, sur le bas dans le dos, à hauteur du million d’euros annuel, le bookmaker français Parions Sport sur l’épaule estimé à 400 000 euros et le label du rappeur Jul sur la manche, D’or et de platine, pour 600 000 euros de plus.

Des commanditaires maillots qui pèsent sur le chiffre d’affaires

Ensemble, les sponsors maillots de l’Olympique de Marseille pèsent pour moitié environ de l’ensemble des revenus générés par les partenaires commerciaux du club phocéen.