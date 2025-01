Lando Norris crashe une Ferrari à 2,5 M€ à Monaco [Vidéo]

Un incident impliquant la rare Ferrari F40 de Lando Norris a eu lieu dans les hauteurs de Monaco. La voiture de collection, estimée à 2,5 millions d’euros et acquise par le pilote McLaren à l’été 2024, a subi des dégâts lors d’une sortie de route.

Les images de l’accident, partagées sur les réseaux sociaux, montrent un conducteur non identifié perdant le contrôle de la Ferrari dans une courbe à gauche. Selon Planet F1, il s’agit du pilote britannique vice-champion du monde de F1 en titre. Malgré des conditions sèches, l’arrière de la voiture s’est dérobé avant de percuter les barrières de sécurité. La F40, reconnaissable à sa plaque monégasque « 8650 », a notamment été endommagée au niveau du pare-chocs arrière gauche.

Si l’incident n’a apparemment pas affecté les capacités de conduite du véhicule, la réparation pourrait s’avérer coûteuse en raison de la rareté du modèle. La F40, produite entre 1987 et 1992, n’a été fabriquée qu’à 1 311 exemplaires.

Ironie du sort, le pilote britannique, qui avait privé Ferrari du titre constructeurs en remportant le dernier Grand Prix à Abu Dhabi, avait été aperçu au volant de sa nouvelle acquisition en décembre dernier lors de ses achats de Noël dans les rues de Monte-Carlo. L’adage selon lequel cela arrive même aux meilleurs, n’a peut-être jamais été aussi vrai!

Lando Norris’ Ferrari F40 was crashed while he was abroad, with the license plate confirming it’s his. 😵

Credits: thanosofmonaco via TikTok #f1 #formula1 #sportsinfoxtreme #landonorris #ferrari #ferrarif40pic.twitter.com/MDGsDIrt7

— SportsInfo Xtreme (@Sportsinfo22073) January 19, 2025