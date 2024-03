Joshua – Ngannou 2024 en direct streaming

« Knockout Chaos », c’est le nom donné au combat entre Joshua et Ngannou, ce 8 mars 2024.

Avec un événement aussi explosif en perspective, il est pratiquement impossible de ne pas être enthousiasmé par le combat de boxe anglaise entre un champion confirmé de la discipline et une star du MMA, aux débuts dans la discipline particulièrement réussis face à Tyson Fury. Joshua – Ngannou 2024 en direct streaming c’est cette nuit et à voir exclusivement sur la plateforme DAZN.

Pour voir Joshua – Ngannou 2024 en direct streaming

Joshua – Ngannou 2024 en direct streaming c’est sur DAZN

Francis Ngannou, champion de MMA, se lance dans le monde de la boxe anglaise en affrontant l’intrépide Anthony Joshua ce 8 mars. Après une défaite face à Tyson Fury en octobre dernier, Ngannou est déterminé à rebondir. Affronter l’un des meilleurs poids lourds du monde, Anthony Joshua, avec son impressionnant palmarès de 27 victoires, dont 24 par KO, représente un défi colossal. Malgré les doutes exprimés par Jon Jones, champion de l’UFC en poids lourds, qui prédit une défaite à Ngannou, l’excitation entourant ce combat reste à son comble.

Un gros teaser pour lancer les hostilités de la soirée

La bande-annonce sensationnelle intitulée « Knockout Chaos » confirme que ce combat est un choc des titans à ne pas manquer. Cette vidéo promotionnelle, digne d’un film hollywoodien, circule intensément sur les réseaux sociaux. Dans un style rappelant les jeux vidéo des années 80, elle présente un jeu fictif intitulé « Knockout Chaos », mettant en scène nos deux combattants. La vidéo de 2 minutes 30 met en lumière la puissance des coups de poing, les frappes exceptionnelles et les KO à répétition des deux adversaires. Si cette bande-annonce est un indicateur, le combat de 10 rounds promet d’être mémorable.

Soirée dédiée à la boxe sur la plateforme DAZN

« Knockout Chaos » ne sera pas diffusé sur les chaînes de télévision françaises. L’événement, qui se déroulera au Kingdom Arena à Riyad en Arabie saoudite, sera exclusivement diffusé sur DAZN à partir de 17 heures (heure française) pour la carte préliminaire, avec en point d’orgue Zhilei Zang contre Joseph Parker. Anthony Joshua montera sur le ring vers minuit pour affronter Francis Ngannou.

DAZN, chaîne dédiée aux sports et aux ligues spécifiques, offre une expérience complète pour les amateurs de sports de combat, de NFL ou de football féminin. L’abonnement mensuel est disponible à 14,99 € par mois sans engagement pour regarder des matchs en direct ou en rediffusion. Pour le combat Ngannou vs. Joshua, un coût supplémentaire de 19,99 € sera requis, et la diffusion sera disponible en direct ou en streaming sur un seul appareil, que ce soit une télévision ou un téléphone.