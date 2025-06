ASSE, LOSC. Jonathan Bamba dans le top 10 des plus gros salaires de la MLS

Jonathan Bamba a traversé l’Atlantique pour devenir l’un des joueurs les mieux payés de la MLS.

Certes, il est devenu un joueur international au bénéfice de la Cote d’Ivoire, mais il est né voilà 29 ans, à Alfortville en banlieue parisienne. Il y a donc de fait, un joueur français dans la liste des dix plus gros salaires du championnat actuel de la MLS. C’est ce que révèle la nouvelle grille des salaires officiels partagées par l’organisateur du championnat.

Jonathan Bamba dont on parle, a traversé l’Atlantique depuis l’Espagne et le Celta Vigo, au commencement de cette année civile 2025. L’attaquant formé entre les murs de l’AS Saint-Etienne, puis révélé sous le maillot du LOSC Lille à l’époque de la redoutable « Bip Bip » (du trio offensif Bamba, Ikoné et Pépé), a rejoint le Fire de Chicago dans le cadre d’un contrat de deux ans, avec une saison de plus en option.

Bamba pèse le quart des salaires au Chicago Fire

Son salaire annuel est de base est de 5 millions de dollars et jusqu’à 5 581 806 dollars avec les compensations. Il est le dixième joueur le mieux payé de la ligue nord-américaine. Il l’est aussi, par effet de ricochet, dans le collectif du Fire de Chicago pesant à lui seul un quart de la rémunération de son équipe.

Les 10 plus hauts salaires de la MLS cumulent 77,7 millions traduits en euros. C’est Lionel Messi qui domine toujours et de loin la hiérarchie avec 17,7 millions d’euros annuels pour évoluer sous le maillot de l’Inter Miami.

Top 10 des plus gros salaires de la MLS

1. Lionel Messi (Inter Miami) = 17,7 M€

2. Lorenzo Insigne (Toronto FC) = 13,3 M€

3. Sergio Busquets (Inter Miami) = 7,6 M€

4. Miguel Almirón (Atlanta United) = 6,8 M€

5. Hirving Lozano (San Diego FC) = 6,6 M€

6. Federico Bernardeschi (Toronto FC) = 5,4 M€

7. Emil Forsberg (New York Red Bulls) = 5,2 M€

8. Jordi Alba (Inter Miami) = 5,2 M€

9. Ricard Puig Martí (LA Galaxy) = 5,0 M€

10. Jonathan Bamba (Chicago Fire) = 4,8 M€