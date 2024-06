Italie – Albanie 2024 en direct streaming

Italie – Albanie pour clore la journée de samedi à l’Euro 2024 de football.

Suite et fin de la deuxième journée à l’Euro, ce samedi 15 juin. Avec un match de la poule B qui se déroulera au BVB Stadion de Dortmund à partir de 21 heures, et qui promet d’être une rencontre captivante. Italie – Albanie 2024 en direct streaming sera de surcroît à suivre en clair sur la chaîne et le web de M6. Ou sur BeIn Sports qui a tous les droits de diffusion, pour les abonnés. Un match à suivre à partir de 21h.

Pour voir Italie – Albanie 2024 en direct streaming

Italie – Albanie 2024 en direct streaming est en clair sur M6

Il y a quatre ans, l’Italie créait la surprise en remportant l’Euro 2020 à Wembley. Cependant, depuis cette victoire, la Squadra Azzurra peine à retrouver une régularité sur la scène internationale, comme en témoignent ses absences lors des deux dernières Coupes du Monde. Sous la direction de Luciano Spalletti depuis l’été dernier, les Italiens ont terminé à la deuxième place de leur groupe de qualification pour l’Euro 2024, derrière l’Angleterre. La qualification s’est jouée de justesse grâce à une meilleure différence de buts que l’Ukraine, avec notamment un match nul crucial contre cette dernière (0-0).

La Squadra Azzura remet son titre en jeu à l’Euro

Les matchs de préparation de l’Italie ont révélé des difficultés persistantes. Un match nul contre la Turquie (0-0) suivi d’une victoire étriquée contre la Bosnie-Herzégovine (1-0) illustrent bien les défis que l’équipe doit encore surmonter. Pour leur entrée dans la compétition, les Italiens devront montrer un visage plus conquérant face à une Albanie en pleine confiance.

Seulement le deuxième Euro pour la sélection de Sylvinho

L’Albanie dispute seulement son deuxième Euro de son histoire, après une campagne de qualification impressionnante. Les hommes de Sylvinho ont terminé en tête de leur groupe, devant la République Tchèque et la Pologne, avec une seule défaite en huit rencontres. Cette performance remarquable a permis aux Albanais d’aborder le tournoi avec confiance. Lors de leurs matchs de préparation, les Albanais ont conforté leur dynamique positive en s’imposant face au Liechtenstein (3-0) et à l’Azerbaïdjan (3-1). Ces victoires démontrent une équipe bien préparée et prête à créer des surprises dans cette compétition.