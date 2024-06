Hongrie – Suisse 2024 en direct live streaming

La Hongrie et la Suisse visent la qualification pour les 8es de l’Euro 2024, c’est donc un match qui compte pour les deux pays.

Direction le RheinEnergieStadion de Cologne, pour le premier match de la journée, ce samedi, le deuxième de cet Euro allemand. Cette rencontre s’annonce comme un duel palpitant entre deux équipes ambitieuses qui visent une place en huitièmes de finale. Elle compte pour le groupe A, celui du pays hôte. Hongrie – Suisse 2024 en direct live streaming n’est à voir qu’en exclusivité sur BeIn Sports 1, car le groupe BeIn Sports a l’intégralité des droits de la compétition. C’est le seul qui propose tous les matchs en direct. Il est accessible via l’offre de Canal+ dans un pack sport complet comprenant également DAZN ou Eurosport.

Pour suivre Hongrie – Suisse 2024 en direct live streaming

A 15h et sur BeIn Sports 1 le match Hongrie – Suisse 2024 en direct live streaming

Qualifiée pour l’Euro 2024 en terminant première de son groupe devant la Serbie et le Monténégro, la Hongrie a impressionné lors des éliminatoires avec un bilan de 5 victoires et 3 matchs nuls. Les hommes de Dominik Szoboszlai, talentueux milieu de terrain de Leipzig, ont notamment tenu tête à la France (1-1) et à l’Allemagne (2-2) lors de l’Euro 2016.

Un match entre deux nations qui visent la qualification

De son côté, la Suisse a également réalisé un parcours solide en éliminatoires, en terminant deuxième de son groupe derrière la Roumanie. La Nati, quart de finaliste de l’Euro 2020, possède une équipe solide et expérimentée, emmenée par des joueurs comme Granit Xhaka, Xherdan Shaqiri et Breel Embolo. Ce match entre la Hongrie et la Suisse s’annonce comme un duel tactique et physique.

Les deux équipes possèdent des styles de jeu différents, mais elles ont toutes deux des arguments à faire valoir. La Hongrie misera sur sa vivacité et son collectif, tandis que la Suisse tentera de s’imposer par son expérience et sa rigueur défensive.