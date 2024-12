C’est l’acte 2 du combat Gane – Volkov cette nuit du 7 au 8 décembre 2024.

Cette nuit de samedi à dimanche, l’UFC 310 marque l’un des moments clés de l’année pour les amateurs d’arts martiaux mixtes. À l’affiche, le retour très attendu de Bon Gamin dans l’octogone, pour un choc qui s’annonce crucial pour l’avenir des deux combattants dans la division des poids lourds.Programmé depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas, il promet une confrontation spectaculaire entre le Français et le Russe, deux athlètes au sommet de leur art. Ce sera aux environs de 4h, le combat Gane – Volkov 2024 en direct streaming, à suivre en exclusivité sur les antennes de RMC Sport, le média spécialiste des sports de combat en France accessible via une offre du moment à 15 euros par mois pendant 6 mois (et un engagement de six mois)

Suivez Gane – Volkov 2024 en direct streaming

Rendez-vous sur RMC Sport dans la nuit pour Gane – Volkov 2024 en direct streaming

Ciryl Gane, surnommé « Bon Gamin », revient sur le devant de la scène après sa victoire convaincante face à Serghei Spivac en septembre 2023. Actuellement classé numéro deux de la division heavyweight, le Français affiche un impressionnant palmarès de 12 victoires pour seulement 2 défaites. Pour Gane, ce combat est une étape décisive pour décrocher une nouvelle chance de disputer le titre mondial.

Les retrouvailles deux ans après le succès sur décision de Bon Gamin

Face à lui, Alexander Volkov, numéro trois du classement, est en pleine ascension. Polyvalent et redoutable, « Drago » a su rebondir après une défaite contre Tom Aspinall en 2022, enchaînant quatre victoires notables contre des adversaires de renom tels que Jairzinho Rozenstruik et Sergei Pavlovich. Le Russe arrive dans cet affrontement avec la ferme intention de prendre sa revanche sur Gane, qui l’avait battu par décision unanime lors de leur premier duel en juin 2021.

Le combat sera diffusé en direct sur RMC Sport 1. L’émission débutera dès 1h00 avec des analyses et des présentations des principaux combats de la soirée. Les fans pourront plonger dans l’ambiance survoltée de l’UFC avant le coup d’envoi du choc principal prévu à 4h00. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de MMA et pour tous ceux qui souhaitent assister à une bataille au sommet entre deux poids lourds d’exception.

Un combat primordial pour la catégorie des lourds à l’UFC

Cette rencontre, au-delà du spectacle, pourrait redéfinir la hiérarchie de la division heavyweight et ouvrir la voie à un futur title shot. Reste à savoir si Ciryl Gane confirmera sa domination ou si Alexander Volkov parviendra à inverser le cours de l’histoire. Verdict dans l’octogone.