Fury – Usyk 2024 en direct streaming

Fury – Usyk 2024 en direct streaming, c’est cette nuit de samedi à dimanche depuis l’Arabie Saoudite.

Le monde de la boxe retient son souffle alors qu’est programmé cette nuit de samedi à dimanche, le combat pour la réunification des ceintures. Une première chez les lourds depuis 24 ans. Ce combat épique se déroulera à la Kingdom Arena de Riyad, en Arabie saoudite. L’affiche Fury – Usyk 2024 en direct streaming est à voir dès minuit, seulement sur la chaîne DAZN qui diffuse en exclusivité l’événement. Elle est accessible dans une offre groupée avec le pack de Canal + qui comprend aussi BeIN Sports pour l’offre sportive la plus large en France.

Suivez Fury – Usyk 2024 en direct streaming

Le combat de l’année Fury – Usyk 2024 en direct streaming est à voir sur DAZN

Ce duel tant attendu mettra donc aux prises le champion WBC, Tyson Fury, et le champion WBA, IBF et WBO, Oleksandr Usyk. Leur affrontement vise à couronner un champion du monde incontesté de la catégorie, une performance qui n’a pas été réalisée depuis l’an 2000 et l’Anglais Lenox Lewis. Initialement programmé pour février, le combat a été repoussé en raison d’une blessure subie par Fury. Mais les fans peuvent désormais anticiper un face-à-face électrique entre deux des plus grands noms du monde de la boxe.

L’Anglais est le favori des bookmakers mais l’Ukrainien est donné proche

Financièrement, ce combat promet d’être lucratif pour les deux boxeurs mais surtout pour le plus jeune, l’Anglais Tyson Fury (35 ans, contre 37 à son adversaire). Chez les bookmakers les cotes sont serrées mais l’avantage est plutôt donné à Fury, vainqueur à la moyenne de 1,8 contre 1,95 la cote attribuée à Usyk. L’événement est prévu pour débuter à 23h30 heure française et sera diffusé en direct sur la plateforme DAZN.