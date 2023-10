Fury – Ngannou 2023 en direct live streaming

Tyson Fury affronte Francis Ngannou dans le cadre d’une exhibition de boxe.

Ce samedi soir, un événement incontournable pour les amateurs de sports de combat se profile à l’horizon. L’UFC, la plus grande organisation de MMA au monde, et le monde de la boxe se rencontrent dans un duel épique qui verra s’affronter le poids lourd invaincu de la boxe anglaise, et une véritable force de la nature du MMA. Le combat Fury – Ngannou 2023 en direct live streaming est à voir en soirée aux environs de 23h mais seulement pour les abonnés de la plateforme DAZN, notamment disponible dans une offre commerciale sport premium, avec Canal +.

Pour voir Fury – Ngannou 2023 en direct live streaming

DAZN a les droits de diffusion du combat Fury – Ngannou 2023 en direct live streaming

Outre le combat Fury – Ngannou, DAZN propose une multitude de contenus sportifs, y compris deux matchs de Ligue 1 Uber Eats par semaine, des rencontres de la Ligue des Champions féminine, et une variété d’autres sports tels que le football américain avec la NFL, le triathlon, et bien sûr, le MMA. Avant le combat, les bookmakers désignent Tyson Fury comme le favori indiscutable, et ce pour deux raisons de poids.

Tout d’abord, le combattant anglais n’a jamais connu la défaite en boxe anglaise, affichant un impressionnant bilan de 33 victoires et 1 match nul, obtenu face à Deontay Wilder. Deuxièmement, Francis Ngannou, bien que possédant une puissance de frappe redoutable, est principalement reconnu comme un combattant de MMA. Cependant, l’utilisation de gants plus petits que ceux de la boxe anglaise pourrait potentiellement favoriser le « Predator », considéré comme l’homme le plus puissant de la planète.

Le Gypsy favori d’un combat qui n’a pas de valeur sportive mais qui vaut très cher

Avant le combat principal de la soirée, d’autres duels excitants sont au programme, dont un affrontement direct entre les deux combattants ayant réussi à terrasser Tony Yoka : Martin Bakole et Carlos Takam. Ce samedi soir, les fans de sport à travers le monde auront les yeux rivés sur leur écran pour le duel tant attendu entre Fury et Ngannou. Il va d’ailleurs rapporter gros aux deux duellistes. L’UFC et la boxe anglaise s’unissent pour offrir un spectacle sportif exceptionnel. Pour ceux qui souhaitent vivre ce moment en direct, DAZN propose une option de PPV à un prix abordable, ainsi qu’un accès à une variété de contenus sportifs, faisant de cette soirée une expérience inoubliable pour tous les passionnés de sports de combat.