France – Portugal 2024 en direct streaming

L’équipe de France de Didier Deschamps affronte celle du Portugal avec l’objectif de se qualifier pour les demi-finales de l’Euro 2024 de football.

Un pas de plus vers la victoire. Celle que briguent les Bleus à l’Euro de football qu’ils disputent en Allemagne. Un pas de plus à franchir et non des moindres face à la nation de Cristiano Ronaldo, celle-là même qui l’a privé d’un succès il y a huit ans, dans son Euro à la maison. C’est donc un peu une forme de revanche et ce France – Portugal 2024 en direct streaming sera doublement diffusé sur M6 pour le clair et BeIn Sports, pour les abonnés. Le coup d’envoi est prévu à 21h.

Suivez France – Portugal 2024 en direct streaming

En clair sur M6 le choc France – Portugal 2024 en direct streaming

Les Bleus, emmenés par leur capitaine Kylian Mbappé, unique buteur français dans cet Euro jusqu’à présent, chercheront à prendre leur revanche sur la finale perdue de l’Euro 2016. De son côté, le Portugal de Cristiano Ronaldo, qui s’est qualifié de justesse en huitièmes de finale contre la Slovénie aux tirs au but, tentera de rééditer l’exploit.

Le sélectionneur Didier Deschamps devra composer sans Adrien Rabiot, suspendu pour accumulation de cartons jaunes. Eduardo Camavinga, Youssouf Fofana ou Ousmane Dembélé pourraient le remplacer, selon la stratégie adoptée. Au-delà du duel Mbappé-Ronaldo qui captive les médias, ce match représente un véritable défi pour les deux équipes. La France, solide défensivement mais en quête d’efficacité offensive, affrontera un Portugal dirigé par Roberto Martinez, bien décidé à prendre sa revanche après sa défaite en demi-finale du Mondial 2018 lorsqu’il entraînait la Belgique.

Un duel dans le match entre Mbappé et Cristiano Ronaldo

Le vainqueur de cette rencontre affrontera en demi-finale le gagnant du match Espagne-Allemagne, prévu le même jour à 18h. Cette demi-finale se jouera le mardi 9 juillet à 21h, ouvrant la voie vers une possible finale européenne.