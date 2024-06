France – Pologne 2024 en direct live streaming

Il faut au moins un nul à la France de Didier Deschamps face à la Pologne, pour se qualifier de façon certaine pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024.

Le dernier match de la phase de groupes à l’Euro pour les Bleus est programmé ce mardi 25 juin. Cette rencontre s’annonce cruciale dans l’optique de la qualification aux huitièmes de finale du tournoi, face à un adversaire qui n’a plus rien à espérer. C’est en clair sur TF1 et à partir de 18h, France – Pologne 2024 en direct live streaming. Il est aussi à voir sur BeIn Sports 1, pour les abonnés.

Suivez France – Pologne 2024 en direct live streaming

France – Pologne 2024 en direct live streaming est à voir en clair sur TF1 ou BeIn Sports pour les abonnés

Actuellement en tête du groupe D à égalité de points (4) avec les Pays-Bas, les vice-champions du monde n’ont besoin que d’un match nul pour assurer leur qualification, quel que soit le résultat de l’autre rencontre entre les Néerlandais et les Autrichiens, programmée en même temps. Cependant, les Tricolores devront améliorer leur efficacité offensive, n’ayant inscrit qu’un seul but (contre son camp) en deux matchs. Face à une équipe polonaise déjà éliminée, la France aura à cœur de retrouver son réalisme devant le but.

Un match à l’enjeu unique pour les Bleus qui cherchent à valider leur qualification

La bonne nouvelle pour Didier Deschamps et dans l’optique d’enfin trouver les filets adverses, est le probable retour de Kylian Mbappé en attaque. Le capitaine des Bleus, absent lors du dernier match suite à une fracture du nez, devrait être titularisé avec un masque de protection. Cette rencontre sera donc l’occasion pour l’équipe de France de valider sa qualification tout en retrouvant ses automatismes offensifs, avant d’aborder la phase à élimination directe avec confiance. La Pologne, elle, jouera son dernier match sans pression, mais avec la volonté de terminer le tournoi sur une note positive.