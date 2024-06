France – Luxembourg 2024 en direct live streaming

Didier Deschamps et la France débutent la campagne en vue de l’Euro 2024 en Allemagne.

Ce mercredi, les Bleus de Didier Deschamps affrontent un pays voisin en match de préparation pour l’Euro, au stade Saint-Symphorien de Metz. À seulement 12 jours de leur premier match de l’Euro contre l’Autriche, les Bleus, menés par leur capitaine Kylian Mbappé, cherchent à affiner leur stratégie et à renforcer les automatismes au sein de l’équipe. France – Luxembourg 2024 en direct live streaming est programmé à 21h et à voir en clair sur TF1.

Suivez France – Luxembourg 2024 en direct live streaming

Cette rencontre amicale représente bien plus qu’un simple match pour les Bleus. Didier Deschamps et son staff voient ce duel contre le Luxembourg comme une occasion précieuse pour tester les combinaisons et ajuster les tactiques avant le grand tournoi. Les joueurs auront l’opportunité de gagner du rythme et de s’assurer que l’équipe fonctionne comme une unité cohérente.

Un premier match préparatoire puis un autre avant l’Euro

Après ce match contre le Luxembourg, la France jouera son dernier match de préparation contre le Canada ce dimanche 9 juin à Bordeaux. Cette confrontation permettra aux Bleus de peaufiner les derniers détails avant de s’envoler pour leur camp de base à Paderborn, en Allemagne, en vue de l’Euro 2024.

Les fans pourront suivre le match en direct sur la chaîne principale du groupe TF1, détenteur des droits de diffusion de cette rencontre. Le coup d’envoi de France-Luxembourg sera donné à 21h, heure locale, au stade Saint-Symphorien de Metz. Ne manquez pas cette occasion de voir les Bleus en action alors qu’ils se préparent pour leur campagne européenne.