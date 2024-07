France – Espagne 2024 en direct streaming

Adrien Rabiot est de retour avec la France face à l’Espagne pour disputer une place à l’Euro 2024 de football.

Qualifiés de justesse après une séance de tirs au but face au Portugal (0-0, 5-3 t.a.b.), les Bleus s’attendent à un défi de taille contre la Roja. L’enjeu de cette opposition entre pays voisins est une place en finale de l’Euro de football. Rien que ça. Ça vaut cher et c’est pourquoi l’affiche est si belle. France – Espagne 2024 en direct streaming est à voir en clair sur la chaîne TF1, ce mardi en prime time.

Suivez France – Espagne 2024 en direct streaming

En soirée et sur TF1, France – Espagne 2024 en direct streaming

Si les hommes de Didier Deschamps ont peiné offensivement jusqu’ici, avec un seul but inscrit dans le jeu (et encore sur un penalty inscrit face à la Pologne), l’Espagne a montré plus de panache en éliminant l’Allemagne 2-1 après prolongation, en quarts de finale, après avoir brillamment franchi toutes les étapes qui se dressaient face à elle, match après match.

La meilleure attaque face à la plus solide défense

Cependant, la Selección devra composer sans Robin Le Normand et Dani Carvajal, suspendus, ainsi que Pedri, blessé au genou gauche. Du côté des Bleus, avec le retour de suspension d’Adrien Rabiot au milieu, tous les joueurs sont sur le pont. Cette rencontre s’annonce comme un duel tactique passionnant entre deux équipes aux styles de jeu différents. Les Français misent sur leur solidité défensive et leur efficacité, tandis que les Espagnols privilégient la possession et le jeu offensif.