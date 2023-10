France – Ecosse 2023 en direct streaming

Après les Bleus du rugby, la France du football qui affronte l’Ecosse en amical, ce soir.

Des Bleus en reçoivent d’autres ce mardi soir (21h00) au stade Pierre-Mauroy de Lille, en match amical. Cette rencontre permettra aux hommes de Didier Deschamps de poursuivre leur préparation pour l’Euro 2024, qui se déroulera en Allemagne et pour lequel ils sont déjà qualifiés. France – Ecosse 2023 en direct streaming c’est sur TF1, ce mardi et à voir en soirée à partir de 21h.

Suivez France – Ecosse 2023 en direct streaming

Rendez-vous sur TF1 pour France – Ecosse 2023 en direct streaming

Battue le mois dernier en amical en Allemagne (1-2), l’équipe de France s’est rassurée vendredi soir en allant gagner aux Pays-Bas (2-1). Cette victoire a permis aux joueurs de Didier Deschamps de valider de manière définitive leur qualification pour l’Euro 2024. Les Bleus voudront donc confirmer cette bonne dynamique face à l’Écosse. Les Écossais, eux, restent sur une défaite en Espagne (0-2). Ils ont également été éliminés de la Ligue des Nations, terminant derniers de leur groupe. Les hommes de Steve Clarke voudront donc se rassurer face à la France et préparer au mieux leur Euro 2024.

Didier Deschamps fera tourner son effectif

Didier Deschamps a confirmé devant les médias qu’il prévoyait plusieurs changements lors de cette rencontre amicale. Maignan conservera sa place dans le but français mais du sang neuf est attendu en défense centrale puisque Pavard est annoncé dans le onze de départ. Au milieu de terrain, Camavinga devrait épaler Tchouaméni et Griezmann. En attaque, le trio Mbappé-Dembélé-Giroud tient la corde pour débuter. En face, l’Écosse alignera probablement sa meilleure équipe avec Robertson, McGregor, McTominay et Dykes notamment.