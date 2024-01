France – Danemark 2024 en direct live streaming

L’équipe de France de Nicolas Tournat affronte une vieille connaissance que le Danemark, en finale de l’Euro 2024 de handball.

Après une victoire éclatante contre la Suède en demi-finale (34-30), les Bleus du handball se préparent à affronter les champions du monde en titre, ce dimanche 28 janvier, pour la finale du championnat d’Europe. Début des hostilités à partir de 17h45 et c’est à voir en clair sur TF1 le choc France – Danemark 2024 en direct live streaming. Le groupe Bein Sports, le principal diffuseur, proposera aussi l’affiche à ses abonnés.

Pour voir France – Danemark 2024 en direct live streaming

TF1 diffusera en clair la finale France – Danemark 2024 en direct live streaming

Les Bleus, invaincus jusqu’à présent dans cet Euro 2024, auront l’opportunité de décrocher le titre européen, une distinction qu’ils n’ont plus remportée depuis 2014 malgré leur statut de champions olympiques en titre. L’équipe française, dirigée par un entraîneur emblématique, aspire à rétablir sa suprématie européenne, dix ans après son dernier triomphe.

Une rivalité historique entre 2 des meilleures nations du handball

En demi-finale, les Bleus ont fait preuve d’une résilience impressionnante, forçant les prolongations grâce à un but spectaculaire d’Elohim Prandi au dernier instant, avant de dominer les Suédois (34-30) et de décrocher leur place en finale. Les Danois se dressent sur le chemin des Français, rappelant la finale du dernier Championnat du monde remportée par le Danemark (29-34). Cependant, les Bleus ont également marqué leur territoire en battant les Danois lors de la finale des JO de Tokyo en 2021 (25-23). Avec une finale d’Euro parfaite jusqu’à présent (3/3 en 2006, 2010 et 2014), la France est déterminée à maintenir son invincibilité et à décrocher le titre tant convoité.

La scène est ainsi prête pour un affrontement épique entre deux des meilleures équipes de handball au monde, laissant les amateurs de sport en haleine pour savoir qui sera couronné champion de l’Euro 2024.