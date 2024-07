France – Belgique 2024 en direct streaming

L’équipe de France retrouve la Belgique à l’Euro 2024 avec les quarts de finale dans le viseur des deux pays.

C’est le choc des huitièmes de finale de l’Euro qui compte le plus pour nous. Et cette fois plus de place aux calculs de la phase de groupes, l’équipe qui sortira vainqueur poursuivra sa route vers les quarts de finale, l’autre rentrera au pays. Programmé ce lundi 1er juillet à 18 heures et à Düsseldorf, le match France – Belgique 2024 en direct streaming sera retransmis en direct sur TF1 et BeIn Sports 1.

Suivez France – Belgique 2024 en direct streaming

En clair ou sur BeIn Sports le choc France – Belgique 2024 en direct streaming

L’équipe de France, malgré sa qualification, sort d’une phase de groupes mitigée. Avec une victoire étriquée contre l’Autriche (1-0) et deux matchs nuls concédés tour à tour aux Pays-Bas (0-0) et à la Pologne (1-1), les Bleus n’ont pas encore convaincu. Leur inefficacité offensive est particulièrement préoccupante, n’ayant marqué qu’un seul but dans le jeu en trois rencontres. Et encore, c’était sur penalty.

Des retrouvailles épicées entre les deux pays voisins et rivaux

De son côté, la Belgique a également connu des difficultés, s’inclinant d’entrée contre la Slovaquie (0-1) avant de se reprendre face à la Roumanie (2-0) et l’Ukraine (0-0). Attendu comme l’une des nations outsiders de cet Euro, le Plat Pays éprouve quelques difficultés. Les Diables Rouges pourront toutefois compter sur leurs stars offensives, Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, ou autre Romelu Lukaku pour tenter de débloquer la situation.

L’enjeu est de taille pour les deux sélections qui doivent impérativement élever leur niveau de jeu. La France s’appuiera sur sa défense solide, n’ayant encaissé qu’un seul but sur penalty, et sur son avantage psychologique face à la Belgique contre laquelle elle n’a jamais perdu en compétition officielle. Ce duel promet d’être intense et pourrait bien marquer un tournant dans la compétition pour le vainqueur.