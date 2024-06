France – Autriche 2024 en direct streaming

Didier Deschamps et les Bleus de France entament leur Euro 2024 face à l’Autriche.

Les Bleus entament leur campagne à l’Euro avec un premier match à la Düsserldof Arena ce lundi en soirée. Considérée comme l’une des favorites à la victoire finale, la sélection de Didier Deschamps est à l’heure de vérité, pour le premier de ses trois matchs du groupe D. France – Autriche 2024 en direct streaming est à 21h et programmé à la fois sur BeIn Sports qui a l’intégralité des droits ainsi qu’en clair sur la chaîne TF1.

Suivez France – Autriche 2024 en direct streaming

Un France – Autriche 2024 en direct streaming accessible en clair à la TV et web

L’Autriche, qui participe à son quatrième Euro, vise à dépasser les huitièmes de finale atteints lors de la dernière édition. Les Autrichiens ont impressionné en qualifications, terminant à la deuxième place de leur groupe avec un bilan de 6 victoires, 1 nul et 1 défaite, juste derrière la Belgique et loin devant la Suède. En préparation, Das Wunderteam a continué sur sa lancée en battant la Serbie 2-1 et en obtenant un match nul contre la Suisse 1-1.

Un statu de favoris à tenir pour les Bleus de Deschamps

Pour les Bleus, grands favoris de cette compétition, l’objectif est de faire mieux qu’au dernier Euro où ils ont été éliminés en huitièmes de finale par la Suisse. Depuis, les hommes de Didier Deschamps ont remporté la Ligue des Nations et atteint la finale de la Coupe du Monde 2022. Lors des qualifications pour l’Euro 2024, l’équipe de France a survolé son groupe avec 7 victoires et 1 match nul. En préparation, les Français ont remporté leur premier match contre le Luxembourg 3-0 avant de faire match nul 0-0 face au Canada.

Les compositions probables du match Autriche – France

Autriche : Pentz; Posch, Danso, Wober, Mwene; Siewald, Grillitsch; Laimer, Sabitzer, Baumgartner; Gregoritsch.

France : Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Hernandez; Kante, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Thuram.