FC Nantes. Combien cela coûterait d’écarter Kombouaré ?

Antoine Kombouaré, un coach en suris avec le FC Nantes ?

Le FC Nantes s’est sauvé, sur la dernière journée de la saison 2024-2025 de Ligue 1. Ce n’était pas le scénario envisagé dès le départ par le propriétaire, la gouvernance et la direction sportive mais l’essentiel est bien là pour les Canaris qui disputeront donc une treizième saison consécutive dans l’élite du football national.

Kombouaré veut rester sa direction songerait à l’écarter

La question qui se pose désormais est de savoir si ce sera avec Antoine Kombouaré sur la banc de l’équipe fanion ? La presse prête à la famille Kita des envies de changements. L’intéressé, interrogé ce samedi à ce sujet, ne l’imagine pas autrement. « J’ai envie de continuer parce que j’ai un contrat », ou encore : « Je suis Nantais et très heureux d’être ici », a-t-il notamment confié. Comprendre qu’il ne partira pas de lui-même.

Sous contrat jusqu’en 2026 avec le FC Nantes

Pas non plus, sans indemnités ainsi que le prévoit le contrat qu’il a signé. Revenu servir le FC Nantes en mars 2024, il a été automatiquement reconduit jusqu’en 2026, l’été dernier, après avoir réussi à maintenir le club. Il reste donc au technicien kanak un an qu’il sera en droit de réclamer, si d’aventure il devait être écarté. Son salaire étant estimé à 100 000 euros brut mensuels, c’est l’équivalence de 1,2 millions d’euros qui pourrait lui être payé en cas de séparation anticipée, au terme de cet exercice 2024-2025.