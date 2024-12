FC Nantes. Ce que cela coûterait de limoger Kombouaré et son staff

Antoine Kombouaré est un entraîneur sur la sellette.

Antoine Kombouaré ironise sur le sujet. L’entraîneur du FC Nantes a suffisamment d’expérience de sa fonction et assez de connaissance sur son employeur pour savoir que toute l’agitation autour de lui n’est pas forcément bon signe sur son avenir. Et en même temps peut-il plus sereinement aborder la question, n’étant pas dans sa première zone de turbulence.

Cette semaine, ont été avancés plusieurs noms pour luis succéder sur le banc des Canaris alors même qu’il est toujours en fonction. Il serait notamment question d’un intérêt pour le Portugais Sergio Conceiçao qui partage en commun avec Kombouaré d’avoir déjà fréquenté par le passé, la maison nantaise.

Licencier Kombouaré et son staff pourrait coûter près de 3 M€ au FC Nantes

Quant à Kombouaré, l’écarter signifierait s’acquitter de ses émoluments contractuels. Après avoir maintenu le club dans l’élite la saison dernière, il a automatiquement été reconduit dans sa fonction jusqu’en 2026. Son salaire est estimé à 100 000 euros brut mensuels qu’il faudrait donc compenser dans son entièreté, en l’écartant de son rôle d’entraîneur.

Lui et son staff avec, ce qui fait penser au journal L’Equipe, dans son édition de mercredi, qu’il pourrait en coûter « un peu moins de 3 millions d’euros » au propriétaire Waldemar Kita. Et cela, en devant en plus investir sur un nouveau coach.