L’OM de De Zerbi débute sa tournée de l’été 2025 par un match contre l’Excelsior Maassluis.

L’Olympique de Marseille lance sa préparation estivale ce dimanche 20 juillet 2025 avec un match amical face à un club évoluant en troisième division néerlandaise. Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du premier stage de pré-saison des Marseillais aux Pays-Bas. Le coup d’envoi est programmé à 18h00, sur la pelouse du KNVB Campus de Zeist. Cet Excelsior Maassluis – OM 2025 en direct streaming est à suivre uniquement sur la chaîne Youtube du club phocéen.

Suivez Excelsior Maassluis – OM 2025 en direct streaming

Excelsior Maassluis – OM 2025 en direct streaming est accessible sur Youtube

Excelsior Maassluis évolue en troisième division néerlandaise. Le club batave a terminé la saison précédente sur une série positive de sept matchs sans défaite, sans toutefois parvenir à décrocher la montée. Du côté marseillais, plusieurs nouveaux visages sont attendus après les arrivées d’Angel Gomes, Facundo Medina et CJ Egan-Riley. L’OM vise une saison ambitieuse avec des objectifs en Ligue des Champions et le maintien sur le podium de Ligue 1.

L’occasion de suivre les premières recrues de l’été phocéen

L’OM ne déplore aucune blessure majeure. Facundo Medina avait manqué un entraînement récent mais reste disponible. Plusieurs joueurs sont écartés du groupe, notamment Ruben Blanco, Ismaël Koné, Simon Ngapandouetnbu, Bamo Méïté, Azzedine Ounahi et Faris Moumbagna. Le groupe marseillais devrait compter une trentaine de joueurs, incluant les gardiens Rulli, De Lange et Van Neck, les défenseurs Medina, Balerdi et Egan-Riley, les milieux Hojbjerg, Rabiot et Harit, ainsi que les attaquants Greenwood, Gouiri et Maupay.

Cette première sortie permettra à Roberto De Zerbi d’évaluer ses troupes avant d’autres rencontres de préparation programmées durant l’été.